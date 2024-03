O fenômeno El Niño, que tem sido uma fonte contínua de transtornos para a região Sul do Brasil ao longo de 2023, especialmente entre o fim do inverno e durante a primavera, está agora diminuindo em intensidade.

Isso ocorre à medida que as águas do Oceano Pacífico, ao largo da costa do Peru e do Equador, vêm gradualmente se resfriando neste mês de março de 2024.

Em seu lugar, um novo fenômeno está despertando a atenção dos especialistas em meteorologia: o La Niña, com efeitos opostos ao seu antecessor climático, o El Niño.

Segundo as projeções, seu processo de formação deve iniciar durante o outono, e espera-se então que sua influência seja gradualmente sentida ao longo do segundo semestre deste ano.

Diante dessa expectativa, tem-se observado um aumento significativo na discussão sobre a possibilidade de um inverno rigoroso à vista para Santa Catarina.

Alguns veículos de comunicação têm divulgado notícias de que esta estação trará um frio muito severo, chegando até a cogitar a possibilidade de ser um dos invernos mais rigorosos em décadas.

Para esclarecer todas as dúvidas e discutir sobre esse tema, buscamos o conhecimento do meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente nos concedeu uma entrevista especial.

Convidamos você a então conferir todos os detalhes esclarecedores no boletim apresentado a seguir.

Inverno de 2024 comparado a 2023

*Boletim: Piter Scheuer >>

Vamos começar este boletim indo direto ao ponto central: o que esperar do inverno de 2024 em Santa Catarina. De antemão, podemos adiantar que será mais rigoroso do que em 2023.

No ano anterior, o inverno foi afetado pelo fenômeno El Niño, o qual inibiu a entrada de massas de ar polar mais intensas, resultando em uma estação relativamente branda, tanto em termos de frio forte quanto na duração dele.

Este ano, com a projeção de La Niña, tudo leva a crer então que será mais rigoroso, em comparação ao inverno de 2023.

Inverno climatológico normal

Ao analisarmos e fazermos uma avaliação histórica, podemos antecipar então que o inverno de 2024 em Santa Catarina tende a ficar dentro do esperado em termos de frio.

Como é habitual, com domínio do El Niño já ausente e o La Niña começando a exercer sua influência na atmosfera no segundo semestre, espera-se que os eventos capazes de trazer neve ou chuva congelada para as áreas mais altas do estado – que normalmente são propensas a esses fenômenos – sejam mais proeminentes este ano.

Certamente, o que os catarinenses vão experimentar é um frio tardio, possivelmente se estendendo a setembro ou até outubro, devido à influência do La Niña.

Não podemos deixar de mencionar os eventuais episódios de calor que ocorrem em pleno inverno, algo comum. No entanto, desta vez, talvez seja mais explícito observar episódios de aquecimento mais curtos e de frio mais prolongados.

Levando em consideração todos esses dados analisados, é possível então concluir que o inverno de 2024, provavelmente seguirá um padrão climatológico normal.

Há uma tendência de que termine mais tarde, podendo se estender até na primavera.

O inverno e as chuvas

Para concluir este boletim, vamos discutir o que esperar em termos de volumes de chuva para o inverno de 2024 no estado.

Tudo indica que as precipitações serão mais irregulares, com intervalos de dias com umidade mais curtos e a possibilidade de prolongamento de dias secos.

É importante ressaltar que, mesmo com a atuação do La Niña, não se pode descartar a ocorrência de enchentes durante o inverno.

No passado, houve registros de cheias, mesmo sob a influência desse fenômeno.

*Com informações do Meteorologista Piter Scheuer

Previsão para a quarta-feira após anúncios

Previsão para esta quarta-feira

Durante a entrevista concedida por Piter à nossa coluna, aproveitamos para questioná-lo sobre as condições climáticas previstas para esta quarta-feira em Brusque e toda a região do Vale do Itajaí.

Scheuer adianta que o dia será marcado pela presença de nuvens, alternando com períodos de sol.

Apesar de um risco baixo de chuva, para aqueles que planejam atividades ao ar livre de média ou longa duração, o profissional recomenda cautela, pois a ocorrência de algum evento de chuva ocasional e rápida não está descartada, especialmente entre o meio da tarde em direção à noite.

Em relação às temperaturas, espera-se que o clima mais ameno se mantenha, com máximas provavelmente oscilando entre 25°C e 27°C, finaliza o profissional.

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicadas em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quarta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 13

