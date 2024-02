O município de Guabiruba preserva muitas de suas casas antigas, as quais refletem os estilos trazidos pelos primeiros colonizadores alemães que se estabeleceram na região do Vale do Itajaí.

Assim, a arquitetura local se transformou em um testemunho vivo do passado, atraindo visitantes interessados em explorar essa rica herança cultural.

Muitas dessas residências continuam de pé, bem preservadas. Além disso, podem ser encontradas em diversas ruas da cidade.

Suas fachadas encantadoras e estruturas sólidas oferecem, literalmente, uma viagem no tempo. Além disso, os detalhes proporcionam uma jornada cultural e educativa.

As casas gêmeas em Guabiruba

No entanto, duas dessas edificações antigas se destacam pela sua beleza e pelo projeto arquitetônico avançado para a época em que foram construídas, a considerar o início dos anos 1960.

Apesar de sua antiguidade, essas construções conseguem surpreender até mesmo os observadores mais críticos.

Estamos nos referindo às casas gêmeas que, lado a lado, compartilham o mesmo projeto arquitetônico. Ambas são idênticas e representam um pedaço carinhoso do passado de Guabiruba.

Essas residências foram concebidas e construídas simultaneamente no início dos anos 1960 pelos irmãos Bernado e João Baron.

Naquela época, ambos estavam prestes a se casar: Bernado com Ana Nelita e João com Ilona.

Além disso, as duas famílias, que compartilhavam a mesma propriedade, criaram seus filhos e construíram suas vidas como vizinhos extremamente próximos.

Embora João e Bernado já tenham falecido, atualmente as cunhadas Ana Nelita e Ilona continuam a residir nesses lares que carregam consigo décadas de histórias e memórias.

As casas gêmeas e os quintais

As casas gêmeas em Guabiruba não se destacam apenas pelo seu excepcional projeto arquitetônico; são também cercadas por quintais repletos de hortaliças, plantas e flores de diversas espécies e cores.

Ana e Ilona empenham-se com esmero em cuidar de seus respectivos jardins, resultando neste encanto admirável que captura a atenção de quem passa em frente.

A vibrante paleta de cores presente nestes espaços bem cuidados complementa o contraste das casas, tornando a visão verdadeiramente admirável.

