Trabalhador é prensado por placa de ferro durante obra em estação de tratamento de Itapema

Uma placa de ferro caiu sobre um homem na manhã desta quinta-feira, 15, em uma obra na estação de tratamento de água (ETA) do bairro Morretes, em Itapema. A estrutura prensou o homem contra um pilar de concreto. O trabalhador teve ferimentos, mas foi levado para o hospital com o quadro estável.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 9h21, trabalhadores contaram para os socorristas que a placa servia para estabilizar um talude, momento em que foi movimentada por uma máquina escavadora, por meio de cabos de aço e, então, acabou caindo sobre o homem. A placa possui aproximadamente 5 metros quadrados.

O local já estava sendo escavado nos dias anteriores. Entretanto, com a chuva dos outros dias, um deslizamento de terra acabou movimentando o talude e derrubando duas placas de ferro.

Ainda segundo os trabalhadores, as placas seriam removidas nesta quinta, para que fosse refeita a estabilização do trecho.

Após o acidente, imediatamente o operador da máquina usou a lança da escavadeira e empurrou a placa de ferro liberando o peso que prendia o trabalhador.

A vítima teve suspeita de luxação no ombro e um ferimento perfurante no lado esquerdo do corpo com hemorragia ativa. Além de palidez, dispneia e suor excessivo.

A identidade da vítima não foi divulgada.

