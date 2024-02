Homem morto a facadas após ter casa invadida em Blumenau é identificado

Foi identificado como Agenor Tomaz, de 54 anos, o homem que foi morto a facadas dentro de casa no bairro Fortaleza Alta, em Blumenau, na noite desta terça-feira, 13. A identidade foi confirmada pela Polícia Civil.

De acordo com o delegado Bruno Fernando, da Divisão de Investigação Criminal (DIC), Agenor foi morto a facadas por dois homens que invadiram a casa onde morava, localizada na rua Vila Velha. A residência pertence à namorada da vítima.

Após o assassinato, os dois suspeitos fugiram em uma moto prata. Nesta quarta-feira, 14, familiares da vítima e testemunhas do crime foram ouvidas. O delegado ressaltou que ainda não há identificação dos suspeitos, assim como a motivação do crime.

Morto a facadas

De acordo com a Polícia Militar, a namorada de Agenor, de 57 anos, relatou que dois homens encapuzados entraram na residência e um deles foi até o local onde estava a vítima, enquanto ela foi mantida em outro cômodo por um dos suspeitos.

Os dois entraram em luta corporal, e a vítima acabou morta por facadas. Através de imagens de câmeras de monitoramento de uma residência próxima, os policiais identificaram uma motocicleta Honda CG, ocupada por dois homens com as mesmas características mencionadas pela comunicante, saindo do local por volta das 23h26 de terça.

O velório da vítima aconteceu no Cemitério São José nesta quarta-feira.

