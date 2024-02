Número de postos de emprego cresce em Botuverá e Guabiruba em 2023; confira dados

Botuverá e Guabiruba registraram em 2023, mais uma vez, números positivos de geração de emprego. O saldo de postos de trabalho, inclusive, foi superior ao contabilizado no ano anterior (2022), nos dois municípios. Os dados foram divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Em Guabiruba, o maior crescimento foi registrado no setor de serviços, com saldo positivo de 48 postos de trabalho. Os setores de comércio, construção civil e indústria também fecharam no azul. No total, foram criadas 115 vagas no município em 2023, enquanto em 2022 foram apenas cinco.

Prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke (PP) celebra os números e destaca que a principal preocupação do município em relação a emprego é a falta de capacitação.

“Pessoas que procuram Guabiruba para morar têm vontade de trabalhar e muitas vezes não têm o conhecimento necessário para as vagas”, explica.

Por conta disso, a administração municipal busca parcerias com órgãos estaduais, como a Fecomércio, para capacitação dessas pessoas. “Percebemos essa necessidade por parte dos empresários. O setor produtivo da cidade está crescendo e queremos que as pessoas que chegam aqui possam fazer cursos gratuitamente”.

O setor que mais emprega em Guabiruba é, disparadamente, a indústria, com 5.295 dos pouco mais de 7 mil postos de trabalho do município. Atualmente, o município não consegue dar incentivos a essas empresas, já que há uma legislação obsoleta sobre o assunto, mas Zirke destaca que a intenção é modernizar a lei

“O que está dentro do nosso alcance, tentamos auxiliar, com bons acessos e revitalização de vias. Para o futuro, queremos desenvolver incentivos, isentar impostos como o IPTU, para que possamos atrair ainda mais investimentos”, destaca.

“Economia está forte e aquecida”

Em Botuverá, no ano passado, foram 149 novos postos de trabalho – contra 47 de 2022 -, o que foi impulsionado pelo setor industrial, responsável por 121 dessas vagas. Serviços, construção civil e comércio também registraram números positivos.

Prefeito de Botuverá, Alcir Merizio (MDB) celebra a criação de vagas de emprego como importante indicador positivo da atividade econômica municipal e financeira do município.

“Botuverá vem em uma crescente neste sentido. Os ramos têxtil e de mineração vem há anos apresentando bons números e são grandes responsáveis pelo sucesso econômico do nosso município. Com isso, a economia da cidade segue forte e aquecida gerando esta demanda de empregos e mão de obra”.

Alcir destaca que o estímulo à criação de empregos é uma preocupação constante da administração e que o município promove qualificação profissional e promoção de cursos profissionalizantes com intuito de capacitar o cidadão que busca o mercado de trabalho.

Além disso, o prefeito destaca que a principal ação em andamento para benefício das grandes empresas do município é a instalação da subestação de energia elétrica, a ser construída pela Celesc em parceria com a prefeitura.

“Está em fase de doação do terreno para execução da obra. O objetivo é sanar a demanda por energia elétrica compatível com o crescimento dos investimentos realizados por nossas empresas. Independente dos cenários econômicos a nível estadual e federal, acreditamos no potencial da nossa gente, que historicamente não se deixa abater frente às adversidades”.

Assista agora mesmo!

Após vir a Brusque para trabalhar em bar, paranaense abre dois restaurantes na cidade: