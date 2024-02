Os moradores de Brusque e das demais cidades do Vale do Itajaí, que haviam enfrentado os impactos do calor sem trégua durante boa parte da primeira quinzena de fevereiro, estão podendo finalmente desfrutar de um ambiente climático mais confortável.

O abafamento, que antes dominava a região, cedeu espaço a madrugadas bem mais amenas e tardes sem aquecimento representativo, diante do alívio do desconforto gerado pelas altas temperaturas, que até então assolavam a região.

No entanto, a dúvida que intriga muitos, especialmente os adeptos do clima de meia-estação, é até quando Brusque e municípios circunvizinhos permanecerão neste padrão outonal antecipado que se instalou na região.

Para discutir este assunto, recorremos ao especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente compartilhou conosco informações sobre a previsão do tempo, não só para esta quinta-feira, mas também para os próximos dias.

Confira todos os detalhes no boletim a seguir.

Brusque segue sem calor intenso

*Boletim: Climaterra >>

Para os moradores de Brusque e de outras cidades do Vale de Itajaí que apreciam as temperaturas mais amenas, típicas da meia-estação, temos boas notícias para compartilhar.

Durante pelo menos até a metade da próxima semana, a região estará livre do calor intenso que tem sido sentido recentemente.

É importante ressaltar que não estamos nos referindo a frio, mas sim, a temperaturas muito mais agradáveis durante as madrugadas e sem aquecimento significativo durante as tardes.

Prevemos noites com índices variando entre 15 e 20/21ºC, com máximas durante os dias seguintes ficando em um patamar de 26 a 30/31ºC, até, pelo menos, os dias 22 ou 23 de fevereiro.

De acordo com as projeções dos simuladores meteorológicos, esse período está indicando condições climáticas que se assemelham mais ao outono.

Depois disso, é crucial acompanhar a evolução das atualizações dos modelos de previsão, para podermos antecipar com maior precisão o que está por vir.

Brusque e região nesta quinta-feira

Ao analisarmos a previsão do tempo para esta quinta-feira, antecipamos que Brusque e todo o Vale do Itajaí estarão sob a influência da umidade proveniente do mar.

Esse sistema tende a gerar nuvens sobre a região, limitando as aberturas de sol. O risco de chuva seja baixo.

No entanto, não podemos descartar a possibilidade de ocorrência de garoa ou precipitações rápidas e isoladas.

As temperaturas seguem sem elevação representativa, não ultrapassando os 25 a 26ºC.

*Com informações: Climaterra

Fotos e mais notícias após anúncios

É com grande entusiasmo que então o Blog do Ciro Groh apresenta mais uma pauta de importância e fascínio ao nosso distinto público.

Ressaltamos que esta produção é possível graças ao apoio de nossos parceiros comerciais, cujos nomes estão destacados nos banners abaixo; clique sobre eles.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Descubra onde fica o ‘Jardim do Éden’ oculto em Brusque

2. GALERIA – Bela Vista mostra que o interior de Brusque ainda surpreende

O tempo na madrugada

Prosseguindo com matéria de hoje, abordamos agora o acompanhamento das condições do tempo na região de Brusque durante a madrugada desta quinta-feira.

Os dados coletados provêm da rede Groh Estações.

A tabela apresentada abaixo exibe então a compilação das temperaturas mínimas registradas imediatamente após o amanhecer, indicando valores para cada lugar mencionado no anexo (destacado em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante este período (marcado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Para concluir esta edição, aprecie as encantadoras fotografias gentilmente compartilhadas por nossos leitores.

Estas imagens proporcionam uma visão do início da manhã desta quinta-feira em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 16

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK