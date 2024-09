Esta matéria traz à tona a trajetória do garoto Luis Alfredo Valiatti Knoblauch, um jovem talento de Botuverá que já está chamando a atenção por sua habilidade no futebol.

Morador do bairro Centro, Luis, que completou 11 anos em 2024, vem se destacando a tal ponto que já recebeu uma proposta empolgante de um renomado clube espanhol, o Celta, para integrar seu time de base.

Além de ser um promissor atleta, o garoto também trabalha como modelo fotográfico. No entanto, sua principal paixão continua sendo o futebol, onde sonha construir uma carreira brilhante.

Primeira bola de futebol

Logo que aprendeu a falar, com apenas um ano e meio de vida, seu primeiro pedido foi uma bola de futebol. Mal sabia ele que esse simples objeto marcaria o início de uma trajetória notável.

Desde seus passos iniciais, nos campos e quadras, ficou claro que o jovem Luis possuía um talento especial, que rapidamente chamou a atenção de todos ao seu redor.

Aos poucos, foi então se destacando na escola de futsal de sua cidade e, mais tarde, no Clube Esportivo Guarani, de Brusque.

Atualmente, ele treina na Associação de Futebol Educacional de Guabiruba (Afeg), onde continua aperfeiçoando suas habilidades.

Rumo ao futebol da Espanha

O ano de 2024 está marcando uma grande oportunidade em sua vida. Durante um jogo em Botuverá, um olheiro notou seu talento e o levou para treinar na escola do Flamengo, de Joinville.

Lá, durante um ano, ele jogou em diversas competições e chamou a atenção de vários treinadores.

Foi nesse período que o clube Celta de Vigo, da Espanha, em busca de novos talentos, descobriu Luis.

Os treinadores espanhóis ficaram encantados com sua performance e o convidaram para treinar na equipe do Celta por 30 dias.

Sendo assim, em janeiro de 2025, Luis e sua família viajarão à Espanha, onde ele passará por uma avaliação decisiva para o futuro de sua carreira, tendo o total apoio e encorajamento de todos os seus entes queridos.

Futebol e o mundo da moda

Além de ser um talento nos campos, Luis também se destaca fora deles. Nas horas vagas, ele trabalha como modelo fotográfico, sendo requisitado por várias lojas de Brusque e Botuverá.

Sua versatilidade impressiona, mostrando que, com somente 11 anos, ele então é capaz de brilhar tanto no mundo da moda quanto nos campos de futebol.

Orgulho da família

Luis não é apenas o orgulho de seus pais, Solano Brasil de Oliveira Knoblauch e Sheila Valiatti.

Ele também conta com o apoio incondicional de toda a família, incluindo seus avós paternos, Armando Knoblauch e Maria Luiza Knoblauch, e seus avós maternos, Jove Valiatti (já falecido) e Sônia Valiatti, que têm sido grandes exemplos de incentivo de sua jornada.

Seus irmãos, Luísa e Davi, também desempenham um papel essencial, oferecendo suporte e inspiração constante.

Futebol, moda e estudos

Mesmo com uma rotina movimentada, Luis mantém seu foco nos estudos, cursando a 6ª série do ensino fundamental.

Seu talento, aliado à sua disciplina e humildade, promete levar esse jovem de Botuverá muito além.

Aos 11 anos, ele já vislumbra um futuro brilhante, e sua jornada está apenas começando.

Seja no esporte ou na moda, o menino segue firme em sua missão de conquistar o mundo, sempre com o sólido apoio de sua família e a determinação que o caracteriza.

Talento de Botuverá em fotos

Vamos concluir esta pauta na presença de uma galeria de imagens, ilustrando de forma objetiva, a trajetória do jovem talento de Botuverá, Luis, complementando então toda a narrativa apresentada.

Créditos: Família Valiatti Knoblauch >>

