Na noite de terça-feira, 17, Brusque foi presenteada com um verdadeiro espetáculo celeste, quando a superlua iluminou o céu da cidade e encantou a todos que olhavam para o alto.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Nas ruas, era difícil encontrar quem não comentasse sobre a beleza singular do fenômeno.

Muitos se surpreendiam diante de seu brilho majestoso, que então dominava o firmamento com uma luminosidade de tirar o fôlego.

Em certos momentos, nuvens passageiras encobriam parcialmente o astro, mas, ao invés de ofuscar seu encanto, essa dança entre luz e sombra deixava o cenário ainda mais deslumbrante.

Com o passar das horas, o espetáculo continuou, atraindo olhares curiosos e suspiros admirados.

O brilho intenso da superlua refletia nas ruas de Brusque, trazendo uma atmosfera única à cidade.

As nuvens, surgindo e desaparecendo, criavam uma composição visual que tornava a noite ainda mais memorável.

O que é a superlua

Esse fenômeno ocorre quando a fase cheia da lua coincide com sua maior aproximação à Terra, criando a impressão de que o satélite está maior e mais brilhante do que o habitual.

Na terça-feira, foi a segunda vez no ano que a lua apareceu de maneira tão especial, e, para os amantes de fenômenos astronômicos, ainda resta mais uma superlua para outubro de 2024.

Cliques da superlua

Logo após os anúncios, uma galeria de imagens estará disponível para que você possa conferir, de forma estonteante, toda a narrativa deste evento.

Cada foto revela detalhes que só os mais atentos conseguiram captar, permitindo, assim, reviver o encantamento dessa noite iluminada pela Superlua.

Aprecie cada detalhe, pois sua magia pode ser passageira, mas suas lembranças certamente são inesquecíveis.

Galeria após anúncios

O Blog do Ciro Groh tem a alegria de apresentar ao público os parceiros comerciais que tornaram possível mais uma matéria.

Conheça cada um dos patrocinadores nos banners abaixo e clique para então explorar os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Saiba como a umidade do mar afetará então Brusque nesta quarta-feira

2. Aventura inesquecível: casal de Guabiruba então conquista o topo da região Sul do Brasil

Superlua em fotos

Encerramos esta pauta com chave de ouro, apresentando a tão esperada galeria de imagens.

Cada clique captura a magia da superlua que iluminou o céu de Brusque na noite de terça-feira.

Vale destacar que as fotos não passaram por nenhuma edição, sendo registradas exclusivamente pelas câmeras de um celular.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK