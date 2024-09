Gabriel Rieg e Ariana Pühler, moradores do bairro São Pedro em Guabiruba, são apaixonados por aventura, natureza e pela sensação de liberdade que encontram ao explorar novos desafios.

Conhecidos por suas conquistas em montanhas desafiadoras, o casal já escalou os picos de maior altitude no Vale do Itajaí e, em maio de 2024, alcançaram a terceira montanha mais alta do Brasil, o Pico da Bandeira, em Minas Gerais.

Mas desta vez, eles encararam um novo desafio. O destino foi o majestoso Pico Caratuva e o imponente Pico Paraná, localizados no estado vizinho, Paraná.

Aventura nos picos Caratuva e Paraná

Localizados entre Antonina e Campina Grande do Sul, esses picos representam verdadeiros ícones do montanhismo na região Sul do Brasil.

O primeiro desafio do casal foi o Pico Caratuva, a segunda montanha mais alta da região, com 1.860 metros de altitude.

A trilha de 10 km, de dificuldade moderada, ofereceu vistas de tirar o fôlego ao longo do caminho, misturando o esforço físico com a recompensa das belezas naturais da região.

O verdadeiro teste estava por vir com o Pico Paraná, a montanha mais alta no Sul do Brasil, com impressionantes 1.877 metros de altura.

A trilha de 16 km, famosa por sua dificuldade, exigiu técnica e atenção redobrada em cada passo.

Não era apenas uma questão de vencer a montanha, mas de superar limites pessoais e viver uma experiência transformadora.

Para Gabriel e Ariana, essa aventura foi mais do que uma simples subida. Cada passo simbolizava um desafio superado, um novo limite ultrapassado.

Eles não buscavam apenas alcançar o topo, mas vivenciar a natureza em sua forma mais pura e respeitá-la em cada detalhe.

A aventura ao topo

A aventura começou cedo, no dia 11 de setembro. Pela manhã, o casal iniciou a subida ao Pico Caratuva, completando o trajeto e retornando ao acampamento na Fazenda Pico Paraná ao fim do dia.

Ali, descansaram e se prepararam para o grande objetivo, conquistar o topo do Pico Paraná no dia seguinte.

Ainda na madrugada do dia 12, às 3h, Gabriel e Ariana deram início à subida. A jornada foi lenta e calculada, com atenção redobrada à segurança e ao terreno acidentado.

Após cinco horas e meia de subida árdua, finalmente chegaram ao cume. Lá de cima, foram recompensados com uma vista espetacular.

No entanto, devido às queimadas que atingiam diversas regiões do Brasil, o horizonte não estava completamente claro. Mesmo assim, a sensação de realização tomou conta do casal.

Para eles, a verdadeira beleza da aventura foi a parceria e o apoio mútuo ao longo de todo o percurso.

“Apesar das dificuldades, em nenhum momento pensamos em desistir. Sabíamos que Deus estava sempre conosco”, comentou Ariana.

Um sonho realizado

Embora a visibilidade não estivesse perfeita, Gabriel e Ariana já planejam repetir a trilha para viver a experiência em sua plenitude.

O casal descreveu a aventura como uma realização pessoal e uma prova do poder da perseverança, sempre um incentivando o outro a continuar.

Essa jornada pelos picos Caratuva e Paraná é mais do que uma história de superação. É um exemplo de como a natureza desafia, inspira e transforma aqueles que ousam explorá-la.

Para Gabriel e Ariana, amantes das trilhas e montanhas, essa foi mais uma conquista em uma longa série de aventuras, e certamente muitas outras estão por vir.

