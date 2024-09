O 31º Acampamento Sênior, que teve início na quarta-feira, 11, e se estendeu até o domingo, 15, foi um verdadeiro testemunho de fé e dedicação, culminando com uma missa selando o encerramento do evento.

A cerimônia final, realizada às 18h na Paróquia São Cristóvão, no bairro Aimoré em Guabiruba, foi marcada por intensa emoção e espiritualidade.

Repleta de cânticos e lágrimas de alegria, a missa solene coroou uma semana de profundas experiências religiosas e de comunhão entre os participantes.

A beleza dos cânticos e a emoção evidente em cada rosto foram um reflexo do impacto profundo que o acampamento teve na vida dos integrantes.

Cinco dias de imersão espiritual

Durante os cinco dias do acampamento, 115 novos campistas então se uniram a uma equipe de apoio dedicada.

Este grupo incluiu 105 voluntários, atuando diretamente nos bastidores, gerenciando a logística e o suporte necessário, além de 188 colaboradores externos, contribuindo então com suporte adicional e organização.

Juntas, essas 293 pessoas foram fundamentais para o sucesso do evento, oferecendo um trabalho essencial, tanto na linha de frente quanto nos bastidores.

A atmosfera foi marcada por uma série de atividades que promoveram a reflexão e o crescimento espiritual, criando memórias inesquecíveis para todos os presentes.

O encerramento foi um verdadeiro ápice dessa jornada, com a celebração eucarística reunindo todos em um ambiente de paz e gratidão.

Este evento não apenas reforçou os laços de fé e amizade, mas também deixou um legado duradouro de espiritualidade e devoção.

O surgimento do Acampamento Sênior

O Acampamento Sênior foi criado como parte de uma nova abordagem de evangelização proposta pelo Papa João Paulo II. O movimento rapidamente se tornou uma ferramenta eficaz e querida pela Igreja.

Em 2005, o padre Adão Carlos Marcelino Machado, então pároco da Paróquia Santa Catarina do bairro Dom Joaquim, em Brusque, teve a oportunidade de participar de um acampamento em Rondonópolis (MT).

Motivado por essa experiência transformadora, ele trouxe a ideia para Brusque no ano seguinte, tendo o apoio dos casais Valdir e Lucita Schaadt e Nicolau e Irtes Maestri.

O primeiro Acampamento Sênior ocorreu em abril de 2008, com 72 campistas e uma equipe de apoio de 35 pessoas vindas de Iepê (SP), e 8 de Rondonópolis (MT).

Desde então, o evento cresceu consideravelmente, realizando também cinco Acampamentos Mirins, 24 FAC, 12 Juvenis, 17 Acampamentos de Casais e, mais recentemente, o 31º Acampamento Sênior.

Cada edição tem sido marcada por um crescimento e um impacto crescente, fortalecendo a missão de evangelização e criando uma comunidade de fé unida e vibrante.

Missa de encerramento em fotos

Esta pauta se encerra com uma impressionante galeria de imagens, capturando toda a fé e o fervor da missa de encerramento do 31º Acampamento Sênior.

Confira a seguir as fotos registradas então na Igreja da Paróquia São Cristóvão, no bairro Aimoré, em Guabiruba.

*Créditos das fotos: Ciro Groh/O Município >>

