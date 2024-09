Homem que agrediu outro e o deixou com lesões graves para defender seus cães é condenado em Brusque

Um homem foi condenado a um ano de reclusão após agredir outro com socos para defender seus cães em Brusque. O crime aconteceu no dia 4 de julho de 2020 e a vítima sofreu lesões graves.

No dia do crime, a vítima estava passeando com seu cachorro na rua Guilherme Ristow, no bairro Azambuja, quando dois pitbulls saíram do pátio de uma casa e atacaram o cão dela.

Para defender o animal, o homem chutou os cachorros. Nesse momento, o dono dos pitbulls saiu da residência e agrediu o homem com socos no rosto. A vítima sofreu lesões graves e ficou incapacitada por mais de um mês.

O réu foi condenado a pena de um ano e dois meses de reclusão, em regime semiaberto, por ofender a integridade corporal de outra pessoa. Ele tem o direito de recorrer em liberdade. A defesa entrou com recurso que foi negado pela Justiça.

