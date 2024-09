Três ficam feridos após briga com faca em Blumenau

Três pessoas ficaram feridas após uma briga com faca na tarde deste domingo, 15, no Velha Grande, em Blumenau. Segundo a Polícia Militar, possivelmente uma machadinha também foi utilizada no incidente. O caso ocorreu por volta das 13h.

A esposa de um dos envolvidos relatou que, dias antes, seu filho havia sido agredido por um homem. No domingo, o homem teria ido a um estabelecimento comercial em frente à residência da família.

Houve uma discussão entre esse homem e o marido da testemunha, de 57 anos. Após o bate-boca, o homem deixou o local.

Momentos depois, ele teria retornado acompanhado por outro homem, de 28 anos, o que gerou nova discussão. O vidro traseiro do carro do marido da testemunha foi danificado.

Dessa vez, houve agressões físicas, e o marido da testemunha e o homem de 28 anos sofreram ferimentos por arma branca.

Além disso, uma mulher de 56 anos, irmã da testemunha, sofreu um ferimento em um dos braços.

O homem de 57 anos e a mulher de 56 anos já haviam sido levados ao hospital quando os policiais chegaram. O homem de 28 anos estava em outro endereço, mas também foi encaminhado ao hospital devido aos ferimentos.

O outro homem envolvido não foi localizado.

Os policiais registraram o caso na Delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias.

