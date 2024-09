Após um domingo, 15, marcado por chuva constante, baixa sensação térmica e céu cinzento, o tempo na semana em Brusque começa com a previsão de que a segunda-feira, 16, mantenha um padrão climático mais úmido.

No entanto, são esperados períodos de melhoria, nos quais o sol pode aparecer entre as nuvens por conta do afastamento das nuvens mais carregadas em direção ao oceano.

O meteorologista Leandro Puchalski compartilhou um boletim informativo, abordando o assunto; confira os detalhes da nota logo após a foto.

Previsão do tempo

*Boletim: Leandro Puchalski>>

A previsão do tempo para Brusque e toda a região do Vale do Itajaí-Mirim nesta segunda-feira indica poucas mudanças em relação ao cenário observado no fim de semana, mas com alguns sinais de melhoria.

Diante da expectativa sinalizar a continuidade da nebulosidade sobre a região, o risco de garoa ou chuva fraca ocasional permanece, embora de forma menos intensa do que no domingo, quando a umidade foi constante.

A principal diferença, pois, está na possibilidade de aberturas de sol ao longo do dia.

Isso se deve ao gradual afastamento do sistema que manteve as nuvens carregadas sobre a região no fim de semana. Por conta disso, o sol poderá aparecer ocasionalmente.

O tempo e as temperaturas

Quanto às temperaturas, não se espera um aquecimento expressivo. Isso se deve ao fato de que o clima ameno então deve predominar.

No entanto, os termômetros devem registrar picos um pouco mais altos em comparação com o domingo, quando não passaram dos 16°C.

Nesta segunda-feira, os valores podem se aproximar dos 20°C, mas é improvável que ultrapassem esse patamar, mantendo o dia dentro de uma faixa térmica amena.

Portanto, apesar de não haver mudanças significativas no padrão climático, há a expectativa de melhorias pontuais no decorrer do dia.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, os volumes de chuva acumulados no período entre meia-noite até as primeiras horas da manhã estão ressaltados em azul; acompanhe.

Fotos dos leitores

Concluindo esta reportagem, convidamos você a contemplar os cenários espetaculares então enviados por nossos leitores.

Cada imagem, pois, é uma janela para o amanhecer desta segunda-feira, capturando o início do dia nos diversos locais destacados nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

