Identificado casal que morreu em acidente entre caminhão e motocicleta na BR-470, em Blumenau

Foram identificados como Luis Cleber Fagundes e Fúlvia Catiusce de Oliveira Medeiros, de 44 e 43 anos respectivamente, o homem e a mulher que morreram após um acidente entre caminhão e moto na BR-470, em Blumenau, nesta sexta-feira, 12. Vítimas eram um casal.

Informações sobre velório do casal não foram divulgadas até o momento da publicação desta matéria. Fúlvia era conhecida na causa animal de Blumenau. Amigas da vítima publicaram mensagens nas redes sociais. Confira:

“A proteção animal está de luto. Perdemos uma guerreira da causa animal. Minha querida amiga Fúlvia Medeiros, amanhecer com essa notícia deixou meu dia cinzento. Mas você levou com você seu grande amor. Fúlvia, cuide dos nossos anjos de quatro patas aí de cima.”

“Com vocês não tinha tempo ruim nunca. Infelizmente, hoje nos deixaram. Não dá para descrever a dor que habita em mim neste momento. Cleber e Fúlvia, os amarei para sempre. Minha família.”

Acidente na BR-470

Um caminhão, conduzido por motorista de 35 anos, colidiu de frente com uma motocicleta, em que estavam as duas vítimas. O motociclista foi encontrado embaixo da roda direita do caminhão, sem sinais vitais e com lesões graves pelo corpo. A passageira foi encontrada caída na rodovia, sem sinais vitais e também apresentava lesões graves.

O caminhão, um Mercedes-Benz LS, tinha placas do município de Registro, em São Paulo. Ele estava rebocando outro caminhão, que era um Volvo VM, da cidade de Rodeio. Tanto o condutor do caminhão Mercedes quanto o motorista do caminhão Volvo que estava sendo rebocado não sofreram ferimentos.

O helicóptero Arcanjo-03 foi acionado e confirmou a morte das vítimas no local. Os corpos foram encaminhadas para a Polícia Científica.

