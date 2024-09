Mulher de 25 anos morre após carro capotar na SC-414, em Navegantes

Uma passageira de 25 anos morreu e outros três ficaram feridos após o condutor perder o controle do veículo e capotar na SC-414, em Navegantes. O acidente aconteceu na tarde deste domingo, 15.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente aconteceu por volta das 14h40 no km 12,300, no bairro Escalvadinho. O carro, um Chevrolet Prisma, teria saído da pista e capotado.

Estavam no veículo o condutor, de 48 anos, e três passageiros de 26 anos, 16 anos e 25 anos. O homem de 48 anos estava com ferimentos e foi conduzido ao Hospital de Luiz Alves para cuidados médicos.

Os passageiros de 26 e 16 anos sofreram ferimentos e também foram conduzidos ao hospital, um para o de Luiz Alves e outro para o Hospital Marieta, em Itajaí. A passageira de 25 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Não há identificação da vítima.

A Polícia Científica e o IML estiveram no local. Por meio do perito, foi constatado que a pista estava molhada e empossada, com cerca de 17 metros de comprimento de água empossada.

Leia também os destaques da semana:

1. De R$ 49,1 mil a R$ 702,2 mil: quanto cada candidato à Prefeitura de Brusque arrecadou para a campanha

2. Capitã do Barateiro Havan Futsal, de Brusque, é indicada ao prêmio de Melhor Jogadora Jovem Feminina do Mundo

3. Brusque contratou nove jogadores na janela de transferências

4. O que falta para o Augusto Bauer ser aprovado pelos bombeiros

5. Trabalho desenvolvido por estudantes do Colégio Unifebe é destaque em feira regional de matemática

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: