Acidente entre carreta e ônibus deixa um morto e 13 feridos na BR-101, em Joinville

Uma pessoa morreu e 13 ficaram feridas em um acidente entre uma carreta e um ônibus na madrugada deste domingo, 15, na BR-101, em Joinville.

De acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul, a colisão traseira ocorreu no quilômetro (km) 19 da BR-101, no sentido Curitiba (PR), por volta das 5h15.

Interdição e congestionamento

A faixa direita da BR-101 foi bloqueada por volta das 5h15. A rodovia foi totalmente interditada por volta das 7h30, com a faixa esquerda liberada por volta das 9h15 e a liberação total ocorrendo por volta das 9h30.

O pico de congestionamento registrado foi de 6 km por volta das 9h15. Quando a rodovia foi totalmente liberada, o congestionamento havia diminuído para 5 km.

A dinâmica do acidente e informações sobre a vítima ainda não foram divulgadas.

