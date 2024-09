Três moradores de Brusque são sorteados na Trimania Vale deste domingo

Três moradores de Brusque foram sorteados na Trimania Vale deste domingo, 15, pelo Giro da Sorte. O prêmio principal ficou com um morador de Blumenau.

Marlene Vicentini, do bairro Centro II, Norberto Floriani, do bairro Planalto, e Bruno Immianowsky, do bairro Águas Claras, foram sorteados e levaram cada um R$ 1 mil pelo Giro da Sorte para casa.

Um morador de Guabiruba, Lucas Schaefer, do bairro Centro, também foi sorteado na mesma premiação. Os outros prêmios principais de R$ 12 mil, R$ 15 mil e R$ 20 mil foram para moradores de cidades como Navegantes, Indaial, Gaspar, Taió e Balneário Camboriú.

Já o quarto e principal prêmio foi para um morador de Blumenau que ganhou sozinho um Nivus Comfortline 0km mais R$ 60 mil. Ao todo, o prêmio é avaliado em R$ 183 mil. Confira todos os ganhadores no site oficial da Trimania Vale.

