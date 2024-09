Capitã do Barateiro Havan Futsal, de Brusque, é indicada ao prêmio de Melhor Jogadora Jovem Feminina do Mundo

A brasileira Isabelle Maria Justino de Souza, conhecida como “Bella”, de 24 nos, acaba de ser indicada ao prêmio de Melhor Jogadora Jovem Feminina do Mundo, conhecido como Prêmio Pietra e Damaris. A indicação da capitã do Barateiro Havan Futsal, de Brusque, foi anunciada nesta terça-feira, 10, e o resultado será revelado na próxima quarta-feira.

Conhecida por sua liderança e habilidade, Bella já foi eleita a Melhor Jogadora da Liga Feminina de Futsal de 2023. Além de seu sucesso no Brasil, a atleta também defendeu as cores do Al-Tadhamon SC (ou Al Tadamon), do Kuwait, e conquistou o título do Torneio Internacional de Futsal Feminino em 2023 com a Seleção Brasileira de Futsal.

Considerada uma das atletas mais promissoras do cenário mundial do futsal, Bella é reconhecida pelo seu alto desempenho, além do espírito competitivo e sua capacidade técnica.

“Ainda estou sem acreditar, não esperava essa indicação, a gente faz as coisas dentro de quadra pela equipe, a entrega e dedicação são diárias, mas quando vem um reconhecimento individual, a emoção toma conta, passa um filme na cabeça por tudo que eu vivi até chegar aqui. Sei que estou concorrendo com meninas muito talentosas e para mim é uma honra estar nesta lista”, disse a jovem após receber a notícia da indicação.

Pietra e Damaris

O prêmio Pietra Medeiros e Damaris Bermejo recebe este nome em homenagem às duas atletas de futsal que faleceram precocemente em 2022, com apenas seis dias de diferença.

Pietra Medeiros, aos 20 anos, foi diagnosticada com hepatite autoimune. Embora tenha passado por um transplante de fígado, não resistiu à doença e faleceu em 19 de agosto de 2022.

Damaris Bermejo, uma jovem jogadora do Futsi Atlético, perdeu a vida seis dias antes de Pietra, em 13 de agosto de 2022, vítima de um trágico acidente enquanto pescava com seu tio, aos 9 anos de idade.

