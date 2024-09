Ciclista é encaminhado ao hospital após colidir contra motocicleta no Limeira Baixa, em Brusque

Um ciclista de 37 anos ficou ferido após colidir contra uma motocicleta na manhã desta terça-feira, 10. O acidente aconteceu por volta das 7h50 na rua Alberto Muller, no bairro Limeira Baixa, em Brusque. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência.

Ao chegar ao local, a equipe de resgate encontrou o condutor da motocicleta Honda/CG 150, de cor vermelha, com placa de Brusque.

O motociclista, um homem de 30 anos, estava consciente e orientado, sentado à margem da rua sem o capacete. Ele apresentava escoriações nos braços e na perna esquerda, além de uma contusão no braço direito.

Apesar dos ferimentos, o homem relatou não possuir comorbidades nem alergias a medicamentos e, com sinais vitais estáveis, recusou ser encaminhado ao pronto-socorro.

O ciclista também foi atendido pela equipe de socorro. Ele foi encontrado deitado, consciente e orientado, com escoriações no braço direito e nas pernas, além de uma contusão no braço direito. Seus sinais vitais estavam estáveis, e após o atendimento inicial, foi encaminhado ao Hospital Azambuja para cuidados médicos.

A Guarda de Trânsito assumiu o controle da situação no local do acidente para organizar o tráfego e garantir a segurança dos envolvidos. A dinâmica do acidente não foi divulgada pelas autoridades.

