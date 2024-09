SC bate recorde de vagas de emprego anunciadas pelo Sine; Brusque tem mais de 400

Santa Catarina bateu recorde de vagas de emprego anunciadas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) nesta semana. O volume de vagas chegou a 9.692, alcançando a maior marca de 2024. Do total, 404 são para Brusque.

No total, são 9.494 oportunidades gerais em Santa Catarina e 253 são exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs).

Os interessados podem procurar uma das mais de 140 unidades do Sine em Santa Catarina e levar um documento com foto. As vagas abertas podem ser conferidas diariamente no portal Emprega Brasil e contemplam diversos setores econômicos e níveis de qualificação.

“Esta é uma notícia para ser comemorada em Santa Catarina. O recorde de vagas de emprego via Sine mostra que nossa economia está avançando e gerando oportunidades para o catarinense. Além disso, temos a menor taxa de desemprego do país e chegada de novos investimentos, o que indica uma confiança e otimismo com o setor econômico”, afirmou o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviço, Silvio Dreveck.

