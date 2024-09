Moradora de Brusque divide prêmio e ganha R$ 6,5 mil na Trimania

A moradora de Brusque Ângela Maria da Luz Fischer dividiu o prêmio de R$ 13 mil da Trimania no domingo, 8, com Mauro Bruns, morador de Blumenau. Ela é moradora do bairro Santa Rita e levou R$ 6,5 mil.

Outros dois moradores de Brusque também dividiram o prêmio de R$ 10 mil. Eles são Bruno da Silva, morador do Rio Branco, e Jaqueline Silva Moura, moradora do Azambuja. No total, cinco pessoas dividiram o prêmio. Cada uma delas levou R$ 2 mil.

O prêmio principal, uma casa de R$ 300 mil, um Onix 0 km, mais R$ 100 mil, foi para Alexandre Gomes dos Santos, de Gaspar.

