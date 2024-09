Após Brusque ter registrado temperaturas de até 33°C no domingo, 8, os moradores, assim, já tiveram um aperitivo do aquecimento nos termômetros que se estenderá ao longo desta semana.

Com previsão de tempo seco até quinta-feira, 12, pelo menos, a cidade enfrentará dias quentes, embora sem extremos entre esta segunda-feira, 9, e terça-feira, 10.

A partir de quarta-feira, 11, porém, o calor deve intensificar-se, sob temperaturas podendo atingir picos se aproximando de 35°C, mantendo, nesse intervalo, tempo seco e o céu aberto.

Entretanto, uma mudança climática abrupta está prevista para sexta-feira, 13, trazendo de volta a chuva e sinalizando um desfecho mais úmido para a primeira quinzena de setembro.

O meteorologista Piter Scheuer trará detalhes abrangentes e esclarecedores sobre essa previsão. Confira o boletim completo logo após a foto.

Brusque segue sem chuva

*Boletim: Piter Scheuer >>

Vamos começar este boletim informando os moradores de Brusque e das demais cidades do Vale do Itajaí-Mirim, que estão planejando atividades externas para esta semana.

Até pelo menos quinta-feira, não há previsão de chuva para a região, com o sol sinalizando aparecer entre a fumaça no céu e possíveis nevoeiros nas primeiras horas do dia.

Em relação às temperaturas, é importante destacar que os termômetros prometem permanecer acima dos 28°C durante as tardes.

Os picos mais elevados estão previstos para quarta e quinta-feira, com máximas que podem alcançar entre 32°C e 35°C, não descartando extremos acima desse patamar em algumas localidades.

Brusque sob mudanças à vista

No entanto, já adiantamos uma mudança abrupta nas condições climáticas para Brusque e região. A partir de sexta-feira, uma frente fria deverá atravessar Santa Catarina.

Esse sistema promete trazer de volta a chuva de forma mais abrangente.

Na sua retaguarda, o retorno do frio sinaliza um desfecho mais úmido e frio para a primeira quinzena de setembro.

Ressaltamos, pois, que essa projeção, sendo avançada, ainda requer acompanhamento.

Isso porque os modelos climáticos estão sujeitos a constantes mudanças, à medida que novas informações são incorporadas.

Dessa forma, continuaremos monitorando a situação para verificar se surgem alterações ao longo da semana. Por enquanto, estas são as informações que temos para compartilhar.

*Boletim: Piter Scheuer/Meteorologista

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram, então, fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, mostradas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, a ausência de registros de chuva até as primeiras horas da manhã é destacada em azul. Confira os detalhes.

Fotos dos leitores

Concluindo esta reportagem, convidamos você a contemplar os cenários espetaculares então enviados por nossos leitores.

Cada imagem é uma janela para o amanhecer desta segunda-feira, capturando o início do dia nos diversos locais destacados nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

