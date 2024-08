Neste sábado, 10, gelado e ensolarado em Brusque, dois eventos vieram marcar a cidade, atraindo uma grande diversidade de pessoas, desde crianças até idosos, e reafirmando o espírito comunitário que define o município.

Brusque e o Sábado Fácil

No coração da cidade, a praça Barão de Schneeburg foi o cenário do Sábado Fácil, uma iniciativa promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), que costuma transformar o Centro de Brusque, em um verdadeiro ponto de encontro para famílias inteiras.

A área central, que se viu tomada por uma multidão trajando casacos e cachecóis, vibrou com a programação diversificada oferecida pela CDL.

O evento, que estende o horário de funcionamento do comércio até 17h, proporciona uma combinação única de lazer e serviços essenciais, como performances artísticas, testes de visão e consultas ao Procon, atendendo assim a todas as idades.

O Sábado Fácil não é apenas uma oportunidade para compras com mais comodidade, mas também, um momento de lazer e união familiar.

Em meio ao frio, a comunidade se reuniu, provando que, mesmo em um dia que poderia ser rotineiro, a energia e a coesão de Brusque fazem da cidade um lugar único, onde o espírito de união e alegria prevalece.

Brusque e a Feira Livre Villa Schlösser

Enquanto isso, no encantador cenário da Villa Schlösser, a 9ª edição da Feira Livre brilhou, consolidando-se como um evento que, a cada mês, atrai ainda mais famílias de Brusque e arredores.

A feira, que se estende das 9h às 17h, oferece um ambiente autêntico e festivo. As barracas, repletas de iguarias tradicionais como pastel de feira, caldo de cana e cachorro-quente, convidavam os visitantes a uma experiência gastronômica única.

Além disso, a participação ativa de entidades filantrópicas reforça o caráter solidário do evento.

A Feira Livre Villa Schlösser, organizada pelo dedicado casal Gilmar Serafim Machado e Ana Sueli Giraldi, se tornou um verdadeiro ponto de encontro mensal, sempre no segundo sábado de cada mês.

Este evento é apoiado pela rede de lojas Havan, que cede o espaço sem custos. Destaca-se como uma celebração constante, unindo comunidades e fortalecendo laços entre as famílias.

Elas encontram na feira mais do que um simples evento. É uma experiência então compartilhada que celebra a autenticidade e a solidariedade de Brusque.

Brusque em fotos

Vamos encerrar esta pauta em grande estilo com uma deslumbrante galeria de imagens, que retrata Brusque em belas fotos e captura de forma objetiva, os momentos deste sábado na cidade. Acompanhe a seguir.

