O estádio Augusto Bauer foi reinaugurado na manhã deste sábado, 10, em evento aberto ao público que se estende até o início da noite. Torcedores do Brusque e do Carlos Renaux puderam conhecer novas instalações e a expansão da capacidade, que ainda está em andamento. A data da primeira partida oficial ainda é incerta.

Estiveram presentes dirigentes dos três clubes históricos do futebol brusquense: Brusque, Carlos Renaux e Paysandú, além de autoridades municipais, funcionários, ex-jogadores do Renaux e personagens da história do Vovô do futebol catarinense. O ex-presidente do Renaux, Juca Loos, falecido em maio do ano passado, foi representado e homenageado pela esposa Verônica e pelos filhos Klaus e Eduardo.

Ao longo da solenidade de inauguração, crianças jogavam bola no gramado sintético. Para muitas delas, servia de aquecimento para o festival das escolinhas do Carlos Renaux, que seria realizado na sequência.

A solenidade terminou com o padre José Jacob Archer fazendo uma oração de bênção e uma foto. Posaram presidente do Renaux, Altair Heck (Taico); o presidente do Conselho Deliberativo, Renato Petruschky, (Tato); o diretor da KRCON Construtura, Valter Orlandi; e o diretor-executivo da BKR Sports, Alex Buschirolli. Os empresários foram os investidores da reforma, tendo como contrapartida a área onde está sendo construído o centro comercial BKR Park Mall, na antiga fachada do estádio.

Durante o evento, trabalhadores continuavam a construção e finalização das arquibancadas e demais estruturas metálicas no setor oposto ao da arquibancada principal. É uma obra separada da reforma principal e necessária para que o estádio tenha capacidade para 6 mil torcedores sentados, requisito mínimo na Série B do Campeonato Brasileiro.

Abre aspas

“É com imensa alegria que fizemos esta homenagem hoje. Agradeço a todos os presentes. Aos envolvidos, Prefeitura, Alex e Valter, nossa diretoria”, destaca o presidente tricolor, Taico.

“Ainda não está pronto. Tem mais alguma coisinha para fazer, quem sabe mais uns 10 ou 15 dias. (…) Este centro esportivo será para a comunidade, para as escolinhas, campeonatos da cidade de Brusque, para o Moleque Bom de Bola, para usarmos da melhor maneira”, comenta Tato Petruschky.

“Um dia extremamente especial para o Carlos Renaux. Uma equipe de 111 anos, Vovô do futebol catarinense, com uma grande história. (…) Um estádio todo remodelado, que, apesar da idade, poder ser considerado com todas as condições para o futebol moderno. E nisto, temos que parabenizar todas as pessoas envolvidas”, celebra Danilo Rezini.

“Uma obra desafiadora, que envolveu muita gente. (…) Graças a Deus, conseguimos conclui-la. Com certeza o estádio está preparado para mais 50 anos. E a gente espera que o Carlos Renaux usufrua sabiamente, que possa fazer um trabalho de base e desenvolver atletas na cidade. (…) Numa cidade com o tamanho de Brusque, só tem um jeito de o futebol dar certo: tem que ter integração entre clubes e cidade”, comenta Alex Busquirolli.

Atrações

A festa de inauguração continua longo do dia. Está programada para as 14h uma partida entre uma seleção do futebol amador de Brusque e um combinado amador de municípios da região. Às 16h, será realizado um centenário clássico sênior entre Carlos Renaux e Paysandu. Bebida e comida são vendidos no estádio e a entrada é gratuita.

Sem data

Ainda não há uma data para a primeira partida oficial no Augusto Bauer reformado. O Brusque já confirmou que a partida contra o Coritiba, no domingo, 18, será realizada na Ressacada, em Florianópolis. As arquibancadas metálicas precisam ser finalizadas e os laudos e alvarás precisam ser concluídos em todas as áreas do estádio.

Fotos: João Vítor Roberge/O Município

