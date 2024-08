VÍDEO – Neve é vista em São Joaquim, na Serra Catarinense, nesta sexta-feira

Na noite desta sexta-feira, 9, moradores registraram neve em São Joaquim, na Serra Catarinense. O estado está passando por uma onda de frio que deixa todas as regiões com baixas temperaturas.

Segundo a Defesa Civil, diversos municípios atingiram temperaturas negativas entre 1h e 7h deste sábado, 10. Entre eles estão três cidades do Norte Catarinense: Canoinhas, com -0,7; Major Vieira, com -0,5°C; e Itaiópolis, com -0,1°C.

Confira a neve em São Joaquim:

Crédito do vídeo: São Joaquim Online

Onda de frio em SC

Uma onda de frio intenso atinge Santa Catarina no fim desta semana e deve seguir até o início da próxima. Com isso, o clima em Joinville fica gelado, com temperaturas mínimas entre 7°C e 9°C. Conforme a Defesa civil, não se descarta a ocorrência de chuviscos.

A Epagri/Ciram publicou uma previsão de frio prolongado com neve e geada entre esta sexta-feira, 9, e domingo, 11, para todas as regiões de Santa Catarina, especialmente nas áreas acima de 700/800 metros.

Conforme a previsão dos meteorologistas da Epagri/Ciram Gilsânia Cruz e Marcelo Martins, o amanhecer é gelado em todo o estado, com temperatura mínima de -5°C em algumas regiões a 6°C. Durante o dia, a máxima fica abaixo de 20°C.

Leia também os destaques da semana:

1. Com encerramento das convenções partidárias, Brusque terá quatro candidatos a prefeito

2. Empresária é condenada por sonegar imposto de estabelecimento em Brusque

3. Agosto de 1984: há 40 anos Brusque era destruída pela maior enchente da sua história

4. Câmara de Vereadores entrega oito títulos de cidadão honorário de Brusque

5. Novas 16 marcas de café torrado têm consumo proibido por presença de elementos estranhos; confira quais são

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: