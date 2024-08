Com encerramento das convenções partidárias, Brusque terá quatro candidatos a prefeito

As convenções partidárias dos partidos políticos de Brusque foram encerradas nesta segunda-feira, 6 e, com isso, ficou definido que o município terá quatro candidatos a prefeito. Concorrerão em outubro o atual prefeito André Vechi (DC), Cedenir Simon (PT), Danilo Visconti (DC) e João Martins (PSD).

Nesta segunda à noite, foram realizadas as últimas convenções partidárias, no prazo limite estabelecido pela legislação.

PSD e MDB juntos

Na convenção do PSD, o empresário João Martins foi escolhido candidato a prefeito, e terá o vereador Nik Imhof (MDB), como candidato a vice-prefeito. Integram a chapa, ainda, o PSDB e o União Brasil, partido que teve Alessandro Simas como pré-candidato a prefeito – ele ficou em segundo lugar na eleição de 2023 –, mas neste ano abriu mão para apoiar a chapa de João e Nik.

A coligação, portanto, coloca no mesmo grupo os aliados dos ex-prefeitos Ari Vequi (MDB) e Ciro Roza (PSD), que haviam rompido relações logo no início do governo Jonas Paegle.

Chapa pura do DC

Na outra convenção partidária realizada nesta segunda-feira à noite, o DC definiu concorrer com chapa pura à Prefeitura de Brusque, tendo Danilo Visconti, ex-procurador-geral do município, como candidato a prefeito. Ele terá como vice o ex-vereador Moacir Giraldi, também do DC.

O partido não formou coligação com nenhum outro para a campanha e, portanto, será a única agremiação que disputará sozinha o apoio da população nas urnas em outubro.

Candidatura da esquerda

O candidato da esquerda nestas eleições será Cedenir Simon (PT), que foi escolhido em convenção realizada em 28 de julho. Ele terá como candidato a vice Rodolfo Beuting, do mesmo partido.

Oficialmente, ambos concorrem pela Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PC do B). Compõem ainda a coligação a Federação PSOL-Rede, PDT, PSB e Solidariedade.

Disputa pela reeleição

O atual prefeito André Vechi e o seu vice, André Batisti, o Deco, foram confirmados na disputa pela reeleição aos cargos de prefeito e vice de Brusque nas eleições de outubro. A convenção do PL, partido da dupla, foi realizada no dia 22 de julho.

Cabe ressaltar que André será candidato à reeleição depois de um mandato curto, de pouco mais de um ano, tendo em vista que ele foi eleito em 2023, em um pleito suplementar marcado após a cassação do mandato do ex-prefeito Ari Vequi.

A coligação é formada por PL, PP, PRD, Podemos e Republicanos. Os partidos já haviam declarado apoio ao prefeito e vice meses antes.

Próximos passos

Após a realização das convenções partidárias, os partidos precisam agora registrar oficialmente as candidaturas, o que deve ser feito até o dia 15 de agosto.

A campanha, portanto, inicia no dia 16 de agosto, quando os candidatos podem começar a veicular propaganda eleitoral, realizar eventos e caminhadas e pedir diretamente o voto aos eleitores.

As eleições ocorrem no domingo, 6 de outubro, em primeiro turno. Em Brusque, devido ao número de eleitores, não há segundo turno. Dessa forma, aquele candidato que tiver o maior número de votos válidos ao final da apuração será declarado eleito.

O prefeito eleito, no entanto, assume o cargo somente no dia 1º de janeiro de 2025.

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: