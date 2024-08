Convenção do DC oficializa Danilo Visconti como candidato a prefeito de Brusque

Em convenção realizada na noite desta segunda-feira, 5, em uma residência no bairro Azambuja, o Democracia Cristã (DC) oficializou o nome do ex-procurador-geral Danilo Visconti para concorrer a prefeito de Brusque nas eleições de 2024. Na mesma convenção, foi definido que Moacir Giraldi, também do DC, será o candidato a vice-prefeito na chapa.

Danilo, que também representa a oposição, é visto como uma alternativa ao grupo de Ciro Roza.

Ele também era filiado ao PSD, mas rompeu com o ex-prefeito em busca de espaço.

Falas

Após ser anunciado, Moacir se disse preparado para o desafio que já enfrentou em outro momento da vida.

“Estou preparado e aceitei esse desafio pois acho que todos nós temos um propósito. Já fui vereador e candidato a Deputado Federal. Fui candidato a vice-prefeito e fiquei em segundo lugar. Agora venho para vencer. Se Deus quiser, terminaremos com a vitória”, disse Moacir.

Emocionado, Danilo se diz pronto e preparado para disputar as eleições.

“Tenho certeza que neste processo eleitoral surgirão problemas, só que quando decidi entrar nessa disputa, já sabia de toda essa missão. Ser candidato é um ato em busca de servir. Para nós o que interessa é o propósito. É possível fazer nova política”.

A convenção oficializou também a nominata de candidatos a vereador do partido e afirmou que não fará coligação com nenhum outro partido.

