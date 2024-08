Convenção confirma chapa João Martins-Nik Imhof para disputa a prefeito de Brusque

João Martins (PSD) e Nik Imhof (MDB) vão formar a chapa da coligação, que também inclui o União Brasil e o PSDB, para a disputa pela Prefeitura de Brusque nas eleições de outubro. Os nomes foram confirmados em convenção realizada nesta segunda-feira, 5.

O empresário João Martins, que é sobrinho do vereador Ivan Martins (PSD), vai disputar uma eleição pela primeira vez e conta com o apoio do ex-prefeito Ciro Roza (PSD). Nik atualmente ocupa uma cadeira na Câmara de Vereadores e é diretor regional do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) de Santa Catarina.

O evento aconteceu na Sociedade Santos Dumont e contou com a presença de autoridades dos partidos da coligação, além de candidatos a vereador, familiares e apoiadores.

João agradeceu os apoios e elencou algumas de suas prioridades para o mandato. “Vamos escrever a página mais linda da história da nossa cidade. Para mim, seria muito confortável permanecer no meu trabalho e não me envolver na política. Mas meu intuito não é me servir da política. Meu intuito é servir a população através da política”.

Nik também projetou um possível mandato. “Queremos construir um futuro cada vez melhor. O sonho de uma Brusque mais próspera. Juntos, vamos transformar nossa cidade no maior canteiro de obras que o estado já viu”.

