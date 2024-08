O frio intenso registrado no amanhecer deste sábado, 10, em Brusque, trouxe temperaturas abaixo dos 7°C em vários locais monitorados do município, após uma madrugada gelada. (Confira a relação completa das temperaturas mínimas mais adiante)

E para quem gosta do clima de inverno, as notícias são boas. Isso porque a previsão sinaliza baixas temperaturas persistindo em todo o Vale do Itajaí durante o fim de semana, prometendo continuar nos dias subsequentes.

Para falar então sobre este tema e trazer detalhes esclarecedores, buscamos o respaldo técnico do meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente nos concedeu um boletim.

Você pode conferir os detalhes disso na nota emitida pelo profissional, exposta logo após a foto.

Frio seco no sábado

*Boletim: Piter Scheuer >>

Vamos começar este boletim com as projeções meteorológicas esperadas para este sábado.

Após uma madrugada gelada, registrando temperaturas abaixo de 7°C em Brusque e perto de 0°C em cidades de maior altitude no Vale do Itajaí, adiantamos que o clima de inverno deve continuar marcando presença ao longo do dia.

Além disso, a previsão indica o sol aparecendo de forma absoluta sobre a região.

As temperaturas da tarde não apontam exceder os 18°C, sinalizando manter a sensação de frio.

Frio noturno se mantém

Ao analisar as projeções climáticas para os próximos dias, os prognósticos indicam a continuidade de madrugadas geladas, sob temperaturas abaixo de 7 a 8°C, não apenas em Brusque, mas em todo o Vale do Itajaí.

Esse padrão deve persistir até 15 de agosto, resultando assim, em um frio noturno intenso.

Durante o dia, embora a previsão indique sol, as temperaturas nas tardes raramente irão exceder os 20°C, mantendo um clima ameno e sem perspectivas de aquecimento a curto prazo.

Além disso, o tempo tende a permanecer seco nos próximos cinco a seis dias em Brusque e região, caso as previsões se confirmem.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Frio em números após anúncios

O frio na madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, continuamos então a focar nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos destacar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo.

O destaque mostra a fria comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, onde o dia iniciou com apenas 1°C. Não houve registro de chuvas em nenhum local monitorado.

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens capturam o início da manhã deste sábado em cada local descrito nas legendas.

Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 8

Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 10

Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

