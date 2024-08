Jovens de 11 e 13 anos são atropelados no bairro Thomaz Coelho, em Brusque

Um menino de 11 anos e uma adolescente de 13 anos foram vítimas de um atropelamento no bairro Thomaz Coelho, em Brusque, na noite desta sexta-feira, 9.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta das 19h. Ao chegar no local, as vítimas estavam conscientes e com ferimentos leves.

A adolescente de 13 anos estava de pé, consciente e lúcida, com ferimentos e escoriações nas pernas. Já o menino de 11 anos, também consciente e lúcido, apresentava dores no quadril, sem demais ferimentos.

Os dois foram encaminhados ao Hospital Azambuja para avaliação médica.

O veículo envolvido no acidente era um Uno Mille com placa de Brusque, conduzido por um homem de 52 anos.

