Um homem morreu após o caiaque em que ele estava virar na praia do Siriú, em Garopaba, no Litoral Sul de Santa Catarina, neste domingo, 8. Ele tinha aproximadamente 40 anos.



Surfistas que estavam na praia relataram aos bombeiros que viram o caiaque virar e tentaram ajudar o homem após perceberem que ele estava sendo levado pela correnteza.

O Corpo de Bombeiros, através de uma moto aquática, retirou o homem do mar. As equipes do Samu e do Serviço Aeropolicial (Saer) também foram acionados.

Os bombeiros realizaram os primeiros socorros e a reanimação, mas a vítima não resistiu.

