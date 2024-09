Homem que agrediu cão na orla de Balneário Camboriú é condenado por maus-tratos

Um homem foi condenado a três anos de reclusão pelo crime de maus-tratos a um cão, ocorrido na orla da praia central de Balneário Camboriú. O caso, que foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais, levou à prisão do réu em flagrante em agosto deste ano, após ele agredir um de seus animais com chicotadas.

A sentença foi proferida na última semana pelo juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Balneário Camboriú.

O caso

O condenado foi sentenciado em três anos, dois meses e três dias de reclusão, pena a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Além da prisão, ele deverá pagar 11 dias-multa e está proibido de manter a guarda de animais domésticos. A prisão preventiva foi mantida e o réu não poderá recorrer em liberdade em razão da reincidência e da necessidade de garantir a ordem pública.

A decisão judicial considerou as circunstâncias agravantes do crime, incluindo a ocorrência em local público e a reincidência do réu.

Uma ONG de proteção animal foi acionada para providenciar a adoção dos animais afetados. A sentença de primeiro grau é passível de recurso.

