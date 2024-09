VÍDEO – Homem é flagrado furtando empresa no Centro de Brusque

Uma empresa, localizada no Centro de Brusque, foi furtada por um homem na manhã desta segunda-feira, 9. Uma funcionária enviou vídeos de câmeras de segurança que registraram o crime para o jornal O Município.

O caso aconteceu por volta das 7h na rua Rodrigues Alves. De acordo com ela, havia outra funcionária na cozinha da empresa no momento do crime. Ela havia deixado uma porta aberta e o homem entrou no local. Ele furtou três celulares.

Por fim, ela afirma que um boletim de ocorrência será realizado. Pelas imagens, é possível ver o homem abrindo gavetas e pegando dois celulares em uma mesa.

Assista ao vídeo:

