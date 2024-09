Professor que beijou na boca aluna de 13 anos é condenado no Oeste catarinense

Um professor de 48 anos que beijou na boca uma aluna de 13 anos foi condenado em primeira instância por estupro de vulnerável e coação. O caso aconteceu em 2020, no Oeste catarinense. O réu foi condenado a 15 anos e seis meses de reclusão em regime inicial fechado.

De acordo com a denúncia, no início de junho de 2020, o réu aproveitou da condição de professor e trabalhou para ganhar a confiança da vítima. Após estabelecer maior contato com a adolescente, ele beijou a vítima na boca. O professor esperou a aluna ficar sozinha após uma das aulas e praticou o ato.

Ainda, o acusado mantinha conversas íntimas com a adolescente, comprovando um relacionamento amoroso com ela. Diante dos diálogos mantidos, conforme o Ministério Público, verificou-se que ele a abraçava e a beijava o rosto diversas vezes, criando oportunidades para tocar em seu corpo.

O crime somente foi descoberto em outubro, após a mãe da menina flagrar as conversas no celular. Ela denunciou o crime para a Polícia Civil. Na sequência, o professor foi exonerado do cargo. Depois de ter sido denunciado pela mãe da vítima, o réu, por meio de um aplicativo de mensagens, ameaçou a menina, com a intenção de manipulá-la.

Cabe recurso da sentença e a Justiça concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados, pois, segundo o Ministério Público, o processo tramita em segredo de Justiça. O município em que tudo aconteceu não foi informado para proteger a identidade da vítima, conforme justificou o MP.

