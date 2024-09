Adolescente bate carro em poste no Souza Cruz e pai embriagado tenta assumir culpa

Um carro colidiu contra um poste na noite deste domingo, 8, na rodovia Pedro Merizio (SC-486), no bairro Souza Cruz, em Brusque. Segundo a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB), um adolescente de 17 anos conduzia o veículo, enquanto o pai estava embriagado no banco do carona.

Inicialmente, o pai tentou assumir a culpa. Conforme a GTB, ele negou fazer o teste de bafômetro e seria autuado por recusa do teste. Minutos depois, a Guarda confirmou que o condutor do veículo era, na verdade, o filho menor de idade do homem.

Por volta das 18h30, a GTB ainda atuava no local da ocorrência e realizava procedimento de remoção do veículo. Até a publicação da matéria, não foi informado se os ocupantes ficaram feridos. O acidente aconteceu em frente à Sancris.

Conforme apurado pelo jornal O Município no local do acidente, a colisão do carro contra o poste gerou transtornos na região. O trânsito precisou ser interrompido no sentido ao Centro.

*Colaborou Bruno da Silva

Leia os destaques da semana:

1. Gasolina comum em Brusque bate R$ 6,30 e é a mais cara entre maiores cidades de SC

2. Luciano Hang retoma acesso às redes sociais após decisão de Alexandre de Moraes

3. Eleição em Botuverá: Justiça Eleitoral nega registro de candidatura de Victor (PP)

4. Mudança na legislação altera posição de crianças no programa Fila Única em Brusque

5. Maioria homens, brancos e jovens: confira perfil dos 200 candidatos a vereador em Brusque

Assista agora mesmo!

Com bailão e danceteria, Shopping da Tradição trouxe shows de música gaúcha a Brusque: