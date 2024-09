Luizinho Vieira é demitido do Brusque após derrota para o Santos

O Brusque anunciou, neste domingo, 8, a demissão do técnico Luizinho Vieira. O comunicado do clube ocorre um dia após a derrota do Brusque para o Santos por 1 a 0 na Arena Joinville, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Também deixa o clube o auxiliar-técnico Alexandre Luz.

Campeão da Série C de 2023 com o Amazonas em final contra o Brusque, o treinador tinha a missão de recuperar o quadricolor na Série B. Seu antecessor, Luizinho Lopes, havia sido demitido quando o time brusquense acumulou cinco derrotas e um empate após a estreia na competição com vitória sobre o Mirassol.

O Brusque FC comunica que o técnico Luizinho Vieira não é mais técnico do Quadricolor. O auxiliar-técnico Alexandre Luz também deixa a comissão técnica. O clube agradece ao profissional pelos serviços prestados e deseja sorte na sequência da carreira.

*Colaborou Thiago Facchini

