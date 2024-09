Primeiro reitor da Univali morre aos 89 anos

A Universidade do Vale do Itajaí (Univali) comunicou neste domingo, 8, o falecimento do professor Edison Villela, primeiro reitor da Univali. Ele exerceu o cargo entre 1989 e 2002. O sepultamento ocorre às 16h, no Cemitério Municipal da Fazenda, em Itajaí.

Edison faleceu na noite deste sábado, 7. A causa da morte não foi divulgada. Ele tinha 89 anos. Além da Univali, a Prefeitura de Itajaí também publicou uma nota de pesar em razão do falecimento do primeiro reitor da instituição de ensino.

Em nota, a universidade destacou que o primeiro reitor teve papel fundamental na fundação da instituição e garante que Edison Villela deixa um legado. A Univali escreve ainda que, sob a liderança do ex-reitor, viveu períodos de avanços na área acadêmica e de expansão da infraestrutura.

“Desde 1968, quando passou a integrar o corpo docente da Fundação de Ensino Geoeducacional do Vale do Itajaí (Fepevi), Edison Villela dedicou-se à educação e ao desenvolvimento do Vale do Itajaí, sempre reconhecido por sua competência e seu olhar visionário”, escreve a Univali.

Ainda na mensagem, a universidade destaca que o legado de Edison sempre estará presente na história da instituição e nas vidas das pessoas que conviveram com ele. Em nome da comunidade acadêmica, a Univali expressou sentimentos de solidariedade e apoio aos familiares e amigos do ex-reitor.

“O professor Edison Villela foi um dos maiores protagonistas da educação superior em Santa Catarina e um dos principais entusiastas do associativismo entre as instituições de ensino. Exemplo de médico, professor, gestor e ser humano, Edison Villela deixa conosco a certeza de ter cumprido sua missão com excelência”.

A Prefeitura de Itajaí, ao lamentar o falecimento, destacou a atuação de Edison Villela também como diretor-clínico do Hospital Marieta, localizado em Itajaí.

“Villela foi responsável por tornar a Univali a primeira universidade de Itajaí. Ele assumiu a reitoria entre os anos de 1989 e 2002. Médico especialista em otorrinolaringologia, também chegou a atuar como diretor-clínico do Hospital Marieta”.

