Maioria homens, brancos e jovens: confira perfil dos 200 candidatos a vereador em Brusque

Brusque tem 200 candidatos a vereador nas eleições de 2024. Desses, 15 serão eleitos para o mandato 2025-2028. Um levantamento exclusivo produzido pelo jornal O Município detalha as principais características dos concorrentes à Câmara de Vereadores.

O perfil dos concorrentes à disputa municipal foi separado por gênero, raça, idade, partido e profissão. Os dados de todos os candidatos foram retirados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e estão disponíveis para consulta.

Os dados mostraram que a maioria dos concorrentes são homens, brancos e com idade entre 18 a 40 anos.

Do total, 136 (68%) são homens e 64 (32%) mulheres. Dos 136 homens, 111 são brancos (55.5%), 16 pardos (8%) e 6 pretos (3%). Das 64 mulheres, 46 (23%) são brancas, 16 pardas (8%) e 5 pretas (2.5%).

O analista de relações governamentais Marcos Maestri avalia que a baixa participação feminina na política é explicada por duas razões principais: o histórico de Brusque, que nunca teve uma mulher candidata à prefeitura e a falta de espaço dentro dos próprios partidos.

“Nenhum dos principais partidos de Brusque é liderado por uma mulher e, o que é ainda mais preocupante, alguns sequer contam com mulheres em suas executivas. Isso revela que, embora muitos partidos promovam campanhas pela maior participação feminina, muitas vezes essas ações não passam de uma tentativa de melhorar a imagem, sem um real compromisso em dar às mulheres posições de destaque”, avalia.

Quanto à profissão, 27 (13.5%) são empresários, 12 são advogados (6%), oito motoristas (4%), sete vereadores (3.5%), seis administradores (3%), seis médicos (3%), cinco servidores públicos municipais (2.5%), cinco professores de ensino médio (2.5%), quatro agentes de saúde (2%), dois servidores públicos federais (1%), três professores de ensino fundamental (1.5%) e um professor de ensino superior (0.5%).

“A predominância de candidatos que se declaram empresários deve ser vista com cautela e atenção. Ainda existe a percepção de que uma campanha política é financeiramente inacessível para grande parte da população, o que leva muitos a acreditar que apenas pessoas com recursos podem participar do processo eleitoral”, afirma.

Por outro lado, Marcos pontua que Brusque é um município economicamente forte, com uma população empreendedora, o que pode refletir no cenário político. “Portanto, esse número pode também refletir a conexão entre as lideranças políticas e a força econômica da cidade.”

A porcentagem maior (59.5%) é referente à profissões diversas ou não especificadas (caracterizadas pelo TSE como outros).

Em relação à idade, a faixa etária predominante é a de 41 a 50 anos, com 62 candidatos, ou seja, 31% do total. No entanto, dos 18 aos 40 anos, o número é maior, com 63 (31.5%).

Entre 18 e 30 anos, são 15 (7.5%), entre 31 e 40 anos, 48 (24%), entre 41 e 50 anos, 62 (31%), entre 51 e 60 anos, 48 (24%), entre 61 e 70 anos, 23 (11.5%) e entre 71 e 80 anos, quatro (2%).

“A presença majoritária de candidatos jovens indica uma clara mudança geracional na política…Essa transformação é muito positiva, pois estamos abrindo espaço para novas lideranças em nossa cidade, o que pode resultar em novos representantes em diferentes esferas políticas. Brusque passou uma geração sem representação no cenário federal, e esperamos que essa nova geração consiga alcançar esse e outros espaços”, explica Marcos.

Dos 15 partidos, nove inscreveram 16 nomes: Partido Liberal (PL), Democracia Cristã (DC), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Progressistas (PP), União Brasil (UNIÃO), Republicanos, Partido Social Democrático (PSD), Podemos, e Partido Renovação Democrática (PRD). O Partido Novo (Novo) apresentou 15, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), 14, o Partido Democrático Trabalhista (PDT), 12, o Partido dos Trabalhadores (PT), dez, o Rede Sustentabilidade, três e o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), dois.

Perfil das candidaturas a vereador

