MP-SC tem mais de 65% dos servidores em cargos comissionados

Faça o que digo…

Informou-se aqui ontem que o Ministério Público de SC tem 65,07% do total de seus servidores em cargos comissionados. Uma grave distorção, evidentemente. O curioso: semana passada o mesmo MP-SC recomendou à prefeitura de Itajaí que não contrate ou utilize profissionais de saúde terceirizados para a ocupação de cargos públicos vagos e para os quais já há concurso público homologado. Não é igual, mas tem muita parecença.

Batendo

Desde a semana passada e em todas as sessões, o senador Esperidião Amin (PP-SC) faz pronunciamentos e ataques com um único foco e tema: o ministro “supremo” Alexandre de Moraes e suas questionáveis decisões. Tem sobrado também para o presidente do STF, o frouxo Luís Roberto Barroso, por ter rejeitado pedido para afastar Moraes da relatoria do inquérito que apura o vazamento de conversas cabulosas de um ex-assessor.

Açorianidade

Uma pena que passou como se nada fosse, mais uma vez, o Dia da Açorianidade, sábado, 31, na Ilha de SC e Florianópolis. Naquela data, 278 anos atrás, foi assinado o Edital Real que autorizava a vinda de “casais azoreanos” para povoar o Sul do Brasil. Era o começo de uma bela história.

Nome atrelado

O apoio de governadores tem pouco efeito na disputa pela prefeitura na maioria das capitais brasileiras, conforme levantamento de “O Globo” com base nas pesquisas Quaest. Uma das poucas exceções é Florianópolis. Topázio Neto (PSD), lidera as intenções de voto com apoio do governador Jorginho Mello (PL).

Reconhecimento

Em 10 anos foram retiradas 176,5 toneladas de resíduos do fundo do mar, praias, costões e rios de SC. Os números são do Projeto Limpeza dos Mares, que foi agraciado com o 30º Prêmio Expressão de Ecologia, conhecido como o ‘Oscar Verde’ do Brasil. A premiação é organizada pela Editora Expressão e destaca as melhores práticas de sustentabilidade e preservação do meio ambiente do país.

Diários

Um leitor de Joinville da “Folha de S. Paulo” mandou mensagem para o jornal (que mudou seu formato na edição impressa), publicada ontem, dizendo que não há mais jornais impressos diários em SC e Paraná. Há, dentre outros, diários em Brusque (O Município), São Bento do Sul (Gazeta), Itajaí (Diarinho), Tubarão (Diário do Sul), Florianópolis (“Noticias do Dia”)…

MEC contra

O Ministério da Educação sinalizou que indeferirá 43 pedidos de autorização de vagas em cursos de medicina pelo Brasil. De SC estão pedidos do Centro Universitário Facvest, de Lages, e do Instituto Unisul, de Itajaí. A justificativa é que as duas instituições estão em regiões de saúde onde há um índice de 3,73 médicos para cada mil habitantes.

Itajaí salta

O valor do metro quadrado em Itajaí teve um aumento de 12,17% nos últimos 12 meses, o que representa 5,64% a mais do que a média nacional, que foi de 6,53%. Isso fez a cidade ultrapassar Florianópolis e Vitória, que anteriormente estavam em terceiro e quarto. Em áreas nobres da cidade, como o centro, a valorização de novos empreendimentos como o recém entregue Space Soul, da Procave, pode chegar a 15%. Badaladíssima no quesito, Balneário Camboriú, lidera o ranking brasileiro há mais de dois anos, seguida de perto por Itapema, na segunda posição.

Livros, afinal!

A Justiça Federal determinou a liberação imediata de um lote de livros infantis, retidos no porto de Itapoá por causa de acessórios acoplados – como rodas de plástico ou lousas para desenho – não seriam livros, mas “outros produtos” e não teriam imunidade tributária. A 5ª Vara Federal de Blumenau entendeu que os elementos adicionais não tiram dos volumes as características de livros.

Flipomerode

Para o 2º Festival Literário Internacional de Pomerode, de 11 a 15 deste mês, seus organizadores trarão um personagem conhecido mundialmente. É o alemão Reiner Stach, tido como o maior biógrafo de Franz Kafka, o homenageado do evento, autor de clássicos como “O Castelo”, “O Veredicto” e “A Metamorfose”. Stach é autor de um livro em três volumes sobre vida e obra do escritor.

Qualidade do ar

O Instituto de Energia e Meio Ambiente (Iema) publicou um estudo que mostra a defasagem da rede de monitoramento da qualidade do ar no Brasil. Há 245 estações que entregam resultado em tempo real em 13 Estados. SC, por motivos que não se sabe, não está entre eles.