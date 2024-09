Atenção à saúde mental e mais tecnologia são promessas dos candidatos a prefeito de Brusque para educação; veja lista

Propostas para educação geralmente ocupam as primeiras páginas dos planos de governo de candidatos à prefeitura. Na campanha eleitoral de Brusque, para as eleições de outubro, não é diferente. Candidatos propuseram, ao todo, 49 ideias de melhorias para a educação. As propostas foram registradas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os cuidados à saúde mental de estudantes e professores, bem como o incentivo de um ensino com uso de tecnologias, estão entre as propostas dos candidatos ao Executivo brusquense.

Concorrem ao cargo de prefeito nas eleições de outubro André Vechi (PL), Cedenir Simon (PT), Danilo Visconti (DC) e João Martins (PSD). Confira, abaixo, as propostas dos candidatos para a área da educação.

– Implementar o programa Educa e Conecta, visando qualificar a educação prestada aos alunos da rede municipal em quatro frentes: Política Municipal de Alfabetização, na qual todas as crianças serão alfabetizadas até o segundo ano do ensino fundamental, e criar o prêmio “Professor Alfabetizador”, de modo a premiar os melhores professores no ciclo de alfabetização; Política de Formação Contínua, certificando os servidores da educação visando seu contínuo aperfeiçoamento, com assessoria pedagógica de profissionais renomados; Política de Educação Digital, incorporando essa disciplina ao currículo da rede municipal; e combate à violência escolar, em que serão adotadas medidas como a implementação de psicólogos escolares na rede municipal de ensino, projetos de acolhimento e saúde mental para profissionais da educação e programa de formação para a escuta espontânea, visando identificar maus-tratos, negligência e violência sexual;

– Instituir nas unidades de ensino do município o programa Dinheiro Direto na Escola Municipal, que promove a autonomia pedagógica, administrativa e financeira das escolas, mediante o repasse direto de recursos municipais, responsabilizando-as pela gestão de seus recursos e fortalecendo o envolvimento das famílias através das APPs;

– Inaugurar novos Centros de Educação Infantil (CEIs), que irão gerar mais de 1 mil novas vagas;

– Qualificar, reformar e ampliar as estruturas das unidades de ensino do município;

– Inaugurar o CEI Tia Ana, que é a creche do Limeira, em 2025;

– Expandir o programa de escolas e creches em parceria com a iniciativa privada;

– Ampliar o programa de escolas cívico-militares, dobrando o atual número de unidades de ensino de quatro para oito;

– Instituir o pagamento de 14º salário para os servidores da educação que desempenham com excelência suas funções, a partir de critérios e metas definidas nas melhores práticas de gestão da educação.

– Zerar a fila de espera por vagas em creche;

– Promover atendimento inclusivo e eficaz aos estudantes do espectro autista, com ações integradas entre as redes de educação e saúde;

– Garantir formação permanente e atualizada em educação especial e inclusiva para os professores do Atendimento Educacional Especializado e monitores de inclusão;

– Construir salas adequadas para o Atendimento Educacional Especializado, tanto nas escolas de Ensino Fundamental, quanto nos Centros de Educação Infantil;

– Restabelecer o fornecimento de merenda escolar adequada e saudável, nos moldes fornecidos durante a gestão do governo Paulo Eccel;

– Investir na formação permanente de professores e profissionais da educação, incluindo serventes, merendeiras, zeladores e monitores escolares, por intermédio de cursos, palestras, projetos de formação semestrais com profissionais de renome educacional;

– Criar programas de atenção voltados à saúde mental e emocional, tanto para os profissionais da educação, quanto crianças e adolescentes;

– Incentivar a criação do programa Escola de Pais no âmbito das escolas e Centros de Educação Infantil;

– Estimular construção, via governo do estado, de escola de ensino médio no bairro Limeira;

– Firmar convênio com o estado para a cessão de prédios escolares da rede municipal, oportunizando a oferta de Ensino Médio no período noturno;

– Promover o processo de eleição direta e participativa para diretores de escola e criar mecanismo de acompanhamento e avaliação de desempenho;

– Promover e incentivar o ensino de novas tecnologias para crianças, jovens, adultos e idosos, por meio do Centro Municipal de Inclusão Digital;

– Promover a educação das relações étnico-raciais na rede municipal;

– Fomentar educação ambiental, por meio de visitas e programas educacionais na RPPN Chácara Edith e Horto Florestal, dentre outros;

– Incentivar a criação de hortas escolares e consumo de alimentação orgânica;

– Apoiar as ações do Proerd, ampliando-o para as turmas de quarto e quinto ano;

– Estimular programas educação para o trânsito, junto às forças de segurança públicas, incluindo Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal de Trânsito;

– Realizar a manutenção preventiva e corretiva da frota do transporte escolar;

– Utilizar os ônibus escolares para o transporte dos estudantes para atividades curriculares extraescolares;

– Buscar maior integração entre estudantes da rede municipal com universidades, Instituto Federal Catarinense e entidades do Sistema S;

– Qualificar a segurança nas unidades escolares;

– Promover o estudo e a revisão das necessidades da carreira de monitor escolar;

– Regulamentar a dispensa dos profissionais da educação para cursar pós-graduação em nível de mestrado e doutorado;

– Construção de Centro Municipal de Ciências e Astronomia (Centro II) a partir de recursos a serem obtidos junto aos governos estadual e federal;

– Realizar a integração de novas tecnologias nas escolas públicas municipais, com a implementação de laboratórios de informática, uso de ferramentas digitais no ensino e capacitação dos professores em metodologias inovadoras;

– Incentivar a parceria com empresas de tecnologia para fornecer recursos e promover um ambiente educacional mais dinâmico e conectado com as demandas do século XXI;

– Fomentar programas de saúde nas escolas, principalmente no âmbito emocional e afetivo;

– Fortalecer a participação familiar nas escolas municipais por meio de programas que promovam a colaboração entre pais, alunos e educadores;

– Incentivaremos reuniões regulares, projetos comunitários e oficinas voltadas para os responsáveis, resultando em um ambiente escolar mais acolhedor e que valorize a importância do envolvimento familiar no sucesso escolar e no desenvolvimento dos estudantes;

– Capacitar e formar nossos profissionais de educação;

– Criação de mais vagas nas creches, seja de forma direta, seja por meio de convênios e/ou creches familiares;

– Transporte gratuito para todos os alunos participarem de atividades curriculares e extraescolares, incluindo visitas culturais e projetos comunitários.

– Valorizar os conselhos escolares, por meio da ampliação de sua participação na tomada de decisões e na gestão das escolas municipais, com oferecimento de capacitação continuada para os membros, garantindo que suas contribuições sejam efetivas e alinhadas às necessidades da comunidade escolar;

– Implementar o sistema de segurança nas escolas, com controle rigoroso de entrada e saída de alunos e visitantes por meio de catracas eletrônicas, com uso de tags e/ou identificação biométrica, visando a segurança de todos e prevenindo acessos não autorizados e monitorando o fluxo de pessoas nas dependências escolares, além do treinamento de funcionários para gerenciar o sistema e agir rapidamente em caso de emergência.

– Aumentar o número de escolas cívico-militares;

– Gratificar os profissionais da educação das escolas que atingirem um bom desempenho de seus alunos com o 14º salário;

– Ampliar o serviço de transporte gratuito para universitários, com mais opções de linhas e horários;

– Zerar a fila de vagas em creches: adquirir vagas em creches particulares a curto prazo, em que o Executivo lançará edital para a compra de vagas em período integral nas creches privadas de Brusque, uma medida que ampliará o número de vagas na faixa etária de 0 a 3 anos;

– Implementar horário estendido nas creches para que as crianças permaneçam em segurança até às 19h, aguardando os pais dentro da escola e sob o cuidado dos profissionais;

– Levantar a necessidade de vagas em creches por bairro para o desenvolvimento de projetos de construção de novas creches;

– Criar o programa Creche o Ano Todo, oferecendo um local para que as crianças das creches municipais possam ficar durante o recesso escolar, uma medida visa garantir que os pais não precisem improvisar alternativas durante o recesso.

Assista agora mesmo!

Danceteria Komitte reuniu jovens dos anos 1990 e 2000 em diversas festas temáticas: