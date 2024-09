Brusque e Operário-PR empataram em 0 a 0 na noite desta segunda-feira, 2, no estádio Germano Krüger, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O quadricolor teve algumas boas chances, aguentou muita pressão do Fantasma no segundo tempo e perdeu a chance da vitória no final da partida, com Diego Tavares.

Com o empate, o time brusquense segue no Z-4, mas sobe à 17ª posição, com 23 pontos, e soma seu 18º jogo seguido sem vencer como visitante. O Operário-PR soma a terceira partida consecutiva sem vitória em casa.

Fantasma assusta

O Operário-PR começou todo em cima do quadricolor, exercendo pressão. Ainda assim, não causava grandes sufocos. Mas aos 12 minutos, Boschilia cobrou falta com muita qualidade e forçou Matheus Nogueira a voar, fazendo defesa sensacional para escanteio.

O Fantasma não conseguia finalizar seus cruzamentos, e poucos chutes de fora da área iam em direção ao gol. Num deles, Índio chutou firme aos 25 minutos. Matheus Nogueira conseguiu fazer boa defesa, espalmando para a frente, sem dar rebote.

Aos 29 minutos, Rodrigo Rodrigues chutou de dentro da área e Wallace faz o carrinho para bloquear. O Operário-PR pediu toque com o braço e pênalti. O árbitro marcou escanteio e o VAR revisou o lance sem ter dúvidas de que não havia pênalti a marcar.

Marreco contra-ataca

A primeira vez que o Brusque chegou com mais perigo foi aos 31 minutos. Pivô desarmou Rodrigo Rodrigues Pollero tomou a bola, cruzou, e Serrato, por pouco, não acertou o cabeceio na bola rápida.

Aos 39, Lorran fez o passe para Diego Mathias. Direto do grande círculo, o camisa 27 bateu direto para o gol, com categoria, e quase encobriu Rafael Santos. A bola bateu do lado de cima da rede, passando muito perto do gol.

Três minutos depois, o goleiro Rafael Santos saiu jogando errado, e Paulinho Moccelin interceptou o passe. Tinha a opção de passar para Ocampo, mas preferiu chutar direto, um tanto sem ângulo. A bola explodiu na marcação. O atacante uruguaio havia acabado de substituir seu compatriota Pollero, que saiu sentindo dores na parte de trás da coxa.

A melhor chance foi aos 47. Diego Mathias iniciou contra-ataque e Mateus Pivô dominou a bola, partindo em velocidade junto com Ocampo. Após boa troca de passes, o uruguaio recebeu na grande área, dominou e soltou o pé esquerdo. A bola foi em cima de Rafael Santos, que fez a defesa à queima-roupa. O lance ainda terminou em escanteio.

Poucos ataques

O segundo tempo começou aberto, com as duas equipes tentando o ataque. Contudo, era o Operário-PR que chegava com mais perigo. Aos sete minutos, Vinícius Mingotti cruzou para Maxwell, que limpou de Wallace e chutou. Matheus Nogueira fez a defesa para escanteio.

Aos 12, Pedro Lucas tomou a bola no meio campo e serviu Felipe Augusto. Na direita, o camisa 11 cruzou visando Vinícius Mingotti. Éverton Alemão fez o corte como pôde, mas se chocou com Éverton Alemão e quase se lesionou.

O Brusque conseguiu responder bem aos 16: Ocampo fez belo passe de calcanhar para Luiz Henrique. Após o cruzamento do lateral, Osman, por pouco, não cabeceou para o gol. Ele ainda tocou na bola, mas ela saiu em lateral.

Mais Operário-PR

A partida foi perdendo em criatividade e finalizações. O Operário-PR tinha a posse de bola, mas não conseguia nada além de cruzamentos, repelidos pela marcação e por Matheus Nogueira. O Brusque não conseguia mais escapar nem contra-ataques.

Aos 26, Thales Oleques arrancou até a entrada da área e chutou com o bico do pé direito. Matheus Nogueira defendeu tranquilamente, sem rebote. No minuto seguinte, Éverton Alemão errou o tempo de bola e Daniel Lima arrancou sozinho até a área. Ele tenta o passe para Maxwell, mas errou feio. A bola saiu pela linha de fundo.

O jogo foi acontecendo apenas de um lado do campo. Em raríssimo ataque brusquense, Ocampo partiu para cima da marcação e passou para Diego Mathias. Da entrada da área, o meia chutou, mas foi bloqueado.

Inacreditável

E apesar de toda a pressão do Operário-PR, foi o Brusque quem perdeu a chance mais clara, aos 42. Em contra-ataque rápido, Diego Mathias fez passe na medida para Diego Tavares. O camisa 11 arrancou com muita velocidade, botou na frente e ficou sozinho com Rafael Santos na área. A finalização, contudo, foi uma bomba para fora, num desperdício indescritível.

Aos 50 minutos, o Operário-PR ainda teve boa chance. Daniel Lima recebeu na área e chutou cruzado, mas a bola bateu do lado de fora da rede.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta o Santos às 17h deste sábado, 7, na Arena Joinville, enquanto o Operário-PR visita o Ceará em partida que começa às 16h do domingo, 8, no Castelão.

Operário-PR x Brusque

Campeonato Brasileiro – Série B

24ª rodada

Segunda-feira, 2 de setembro de 2024

Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa (PR)

Operário-PR: Rafael Santos; Thales Oleques, Alemão, Willian Machado, Lucas Hipólito (Pará); Índio (Pedro Lucas), Jacy (Vinícius Diniz), Boschilia; Rodrigo Rodrigues (Maxwell), Vinícius Mingotti (Daniel Lima) e Felipe Augusto.

Técnico: Rafael Guanaes

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Wallace, Luiz Henrique (Jhan Torres); Rodolfo Potiguar (Diego Tavares), Serrato, Lorran (Madison); Diego Mathias, Paulinho Moccelin (Osman); Pollero (Ocampo).

Técnico: Luizinho Vieira

Cartões amarelos: Rodrigo Rodrigues e Índio; Éverton Alemão, Paulinho Moccelin, Wallace e Madison.

Trio de arbitragem: Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE) apita a partida, auxiliado por Fernanda Kruger (MT) e Daniel Vidal Pimentel (SE).

VAR: Vinícius Gomes do Amaral (MG), auxiliado por Ciro Chaban Junqueira (DF)

