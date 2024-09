Botuverá está em festa neste fim de semana, celebrando a tão aguardada 30ª edição da Festa Bergamasca.

O evento, que começou na sexta-feira, 6, e se estende até este domingo, 8, é um marco de tradição e cultura, atraindo visitantes de toda a região para prestigiar as raízes italianas que marcaram a história da cidade.

Botuverá celebra a tradição

Na manhã deste domingo, uma missa solene às 10:00, celebrada no dialeto bergamasco e animada pelo coral ‘Giuseppe Verdi’, emocionou os presentes, revivendo as tradições dos antepassados com uma espiritualidade autêntica e profundamente enraizada.

A igreja da Paróquia São José ficou pequena diante da multidão que se reuniu para participar desta celebração única, demonstrando o grande apreço da comunidade pela sua herança cultural.

As festividades seguem ao longo do dia, com bailes animados, um farto serviço de bar e cozinha, onde a polenta, prato típico, é então a estrela da mesa.

Botuverá resgata tradições

A Festa Bergamasca, criada em 1992, nasceu com o objetivo de resgatar e difundir a cultura ítalo-bergamasca.

Essa cultura está enraizada na colonização italiana de Botuverá, que teve início em 1876, com a chegada dos imigrantes da província de Bérgamo, na Lombardia.

Ao longo dos anos, a festa se consolidou como um evento que reúne todas as gerações ao redor da mesa.

A ocasião não apenas celebra a cultura italiana, mas também promove o intercâmbio cultural entre diferentes povos, proporcionando momentos de harmonia e confraternização.

As apresentações artísticas e culturais, os shows musicais e a culinária típica são expressões de uma identidade cultural que se fortalece e se perpetua para as gerações futuras.

Com uma rica programação e um espírito de união, a 30ª Festa Bergamasca de Botuverá não é apenas uma celebração.

É um testemunho vivo da importância de manter as tradições, valorizando as raízes que moldam a comunidade e reforçam sua identidade cultural.

Botuverá em fotos

Encerramos esta pauta com uma impressionante galeria de imagens, como anunciado anteriormente.

Sem mais delongas, confira as fotografias que capturam os melhores momentos da 30ª Festa Bergamasca de Botuverá.

*Créditos das fotos: Ciro Groh/O Município >>

