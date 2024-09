Novidade congelante: confira detalhes da pista de patinação no gelo que será inaugurada em Brusque na próxima segunda-feira

Na manhã deste domingo, 8, o jornal O Município pôde conferir de perto e testar a pista de patinação no gelo que será inaugurada no estacionamento da Feira da Moda (FIP). A novidade será inaugurada oficialmente na segunda-feira, 9, porém, já chama a atenção de quem passa pelo empreendimento localizado no quilômetro 23 da Rodovia Antônio Heil, nº 3800, no bairro Santa Terezinha.

O espaço possui 180 metros quadrados (m²) e ficará aberto até o dia 7 de novembro. A pista funcionará diariamente, de domingo a domingo, das 9h às 22h, oferecendo diversas opções de sessões para patinadores de diferentes idades e níveis de experiência.

“A proposta é encantar os clientes com novidades. Pensando nisso, estamos sempre buscando oferecer eventos diferenciados ao longo do ano. Não é diferente com esta pista, e esperamos que a comunidade se divirta bastante”, diz Nice de Souza, organizadora de eventos da FIP.

De acordo com o regulamento, a idade mínima para patinar é de 5 anos. Já as crianças entre 2 e 4 anos poderão participar apenas de passeios de trenó, conduzidos por um instrutor responsável.

Os equipamentos de segurança, como capacetes e patins, estarão disponíveis no local. No entanto, recomenda-se que os participantes levem um casaco para se protegerem do frio enquanto desfrutam da experiência.

Dicas de patinação

O instrutor da pista, Rogério Rosa, conversou com a equipe de reportagem e deu dicas para um melhor aproveitamento da novidade. Confira as dicas:

Escolha o patins certo: certifique-se de que os patins estão bem ajustados, mas não apertados demais. Isso proporciona melhor controle e conforto;

Aprenda a postura correta: mantenha os joelhos levemente flexionados e incline-se um pouco para a frente para melhorar o equilíbrio. Coloque os braços para fora e ligeiramente para frente, como se fosse um “T”, o que ajuda na estabilidade;

Pratique o equilíbrio antes de patinar: antes de entrar no gelo, faça alguns exercícios simples para se acostumar com os patins, como flexionar os joelhos e caminhar em uma superfície não escorregadia;

Comece devagar: faça movimentos curtos e deslizantes. Empurre levemente para os lados com os pés para ganhar impulso, em vez de levantar os pés do gelo. Evite tentar correr ou acelerar muito rápido. É importante sentir o controle dos movimentos primeiro;

Aprenda a cair de maneira segura: se precisar cair, tente dobrar os joelhos e cair para o lado, protegendo os pulsos e as mãos. Não use as mãos para tentar parar a queda diretamente no gelo.

Quanto custa?

– Sessão de 60 minutos: R$ 80 (para maiores de 5 anos);

– Sessão de 30 minutos: R$ 50 (para maiores de 5 anos);

– Sessão de 15 minutos: R$ 35 (para maiores de 5 anos);

– Aluguel de trenó: R$ 20, por 10 minutos (para crianças de 2 a 4 anos, acompanhadas por um instrutor).

Veja imagens da pista

