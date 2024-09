Eleições 2024: confira lista de mesários convocados em Brusque, Guabiruba e Botuverá

O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) publicou nesta semana as listas de mesários para as eleições de 2024 em Brusque, Guabiruba e Botuverá.

A relação de nomes é dividida por município e mostra ainda a seção eleitoral e função de atuação (presidente, secretário ou mesário).

Brusque tem duas zonas eleitorais, a 5ª e a 86ª. Já Botuverá e Guabiruba têm uma lista apenas. A lista de convocados para todos os municípios do estado está disponível no site do TRE-SC.

Convocações e atualizações

Segundo o TRE-SC, a maioria das convocações já foi feita. Entretanto, substituições podem ocorrer conforme o trâmite de cada Zona Eleitoral.

Por conta disso, a página com as listas é atualizada diariamente e, em caso de dúvida, o eleitor deve consultar a lista do seu município no dia útil subsequente ao recebimento da convocação. A lista de convocados é atualizada de segunda a sexta, às 19h.

Leia os destaques da semana:

1. Gasolina comum em Brusque bate R$ 6,30 e é a mais cara entre maiores cidades de SC

2. Luciano Hang retoma acesso às redes sociais após decisão de Alexandre de Moraes

3. Eleição em Botuverá: Justiça Eleitoral nega registro de candidatura de Victor (PP)

4. Mudança na legislação altera posição de crianças no programa Fila Única em Brusque

5. Maioria homens, brancos e jovens: confira perfil dos 200 candidatos a vereador em Brusque

Assista agora mesmo!

Com bailão e danceteria, Shopping da Tradição trouxe shows de música gaúcha a Brusque: