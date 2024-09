Gasolina comum em Brusque bate R$ 6,30 e é a mais cara entre maiores cidades de SC

O preço médio de revenda de gasolina comum em Brusque chegou a R$ 6,30. Conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP), realizado na última semana de agosto, a cidade tem a gasolina mais cara entre os maiores municípios de Santa Catarina.

Após Brusque, o maior município do estado, Joinville, é a segunda cidade com valor médio de revenda de gasolina comum mais alto, de R$ 6,23. Em seguida, aparece a vizinha Blumenau, que marca R$ 6,20. Laguna, no Sul do estado, e Videira, no Oeste, fecham a lista das cinco primeiras, com R$ 6,19 e R$ 6,17, respectivamente.

Na ocasião, não foram divulgados dados sobre preços nas cidades de Palhoça, Jaraguá do Sul e Lages, que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), possuem mais habitantes que Brusque. Cidades menores, como Videira, Laguna e Caçador, foram consideradas no levantamento.

Cidades com gasolina mais cara

1° Brusque (R$ 6,30);

2° Joinville (R$ 6,23);

3° Blumenau (R$ 6,20);

4° Laguna (R$ 6,19);

5° Videira (R$ 6,17);

6° Criciúma (R$ 6,16);

7° Chapecó (R$ 6,13);

8° Itajaí (R$ 6,08);

9° Caçador (R$ 6,04);

10° Tubarão (R$ 6,03);

11° Florianópolis (R$ 5,95);

12° São José (R$ 5,84).

Pesquisa da ANP

A pesquisa contempla todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. O levantamento, atualizado semanalmente, considera ainda os valores de gasolina aditivada, etanol, diesel, diesel S10, gás natural veicular (GNV) e gás de cozinha (GLP).

“O levantamento é a mais abrangente pesquisa de preços de combustíveis automotivos e de GLP do país, que oferece referências para o mercado, órgãos de governo e à sociedade civil em geral”, informa a ANP.

A agência contratou uma empresa especializada para realizar o levantamento em 2022. A pesquisa substituiu, naquele ano, o antigo Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis (LPMCC).

