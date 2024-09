“Atenciosa e querida”: apostadores se despedem de funcionária de lotérica de Brusque que morreu aos 52 anos

Nas redes sociais, apostadores e amigos se despediram de Neuza Selau dos Santos, que faleceu aos 52 anos na terça-feira, 3, em Brusque. Ela era conhecida pelo seu trabalho na Zíngara Loterias, localizada no Centro.

No Instagram, diversos apostadores e amigos de Neuza lembram dela com carinho, citando seu profissionalismo e carisma. “Simpática como poucos. Só jogava com ela. Vá em paz colorada”, publicou um apostador de Brusque.

“A melhor atendente. Sempre atendia com alegria a todos”; “Lembro dela tão bem, uma querida”; “Uma pessoa muito atenciosa e querida”, escreveram três mulheres nas redes.

Um homem também publicou que Neuza era uma “excelente funcionária” e que estava “sempre sorridente”.

