Identificado trabalhador que morreu após sair para cortar árvores em Tijucas

Tiago Matias, de 39 anos, foi identificado como o trabalhador que morreu após sair para cortar árvores em Tijucas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, suspeita-se que ele tenha sido atingido por um tronco na cabeça, pois foi encontrado com traumatismo craniano no local da ocorrência.

Conhecido como Gugu, ele foi sepultado no cemitério do Terra Nova, em Tijucas. Ele deixa amigos e familiares enlutados.

O acidente

Ainda de acordo com o relatório, inicialmente a equipe foi acionada para atender uma possível síncope, mas, ao chegar ao local, constatou-se que se tratava de um acidente grave.

Segundo relatos de familiares, Tiago havia se reunido com parentes por volta das 17h, fez uma refeição e retornou ao trabalho de corte de árvores em uma área próxima à sua residência.

Encontro do corpo

Preocupados com a demora do retorno, os familiares foram até o local onde ele estava trabalhando e o encontraram caído de bruços, já sem sinais vitais.

O cenário indicava que Tiago tentava cortar um tronco escorado em um eucalipto, quando o tronco desabou sobre ela, causando um grave traumatismo craniano que resultou em morte instantânea.

Os bombeiros isolaram a área para a realização da perícia pela Polícia Científica. A Polícia Militar também esteve presente para auxiliar na ocorrência.

