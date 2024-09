Trabalhador morre após sair para cortar árvores em Tijucas

Na tarde de segunda-feira, 2, um homem morreu após sair para cortar árvores em Tijucas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, suspeita-se que ele tenha sido atingido por um tronco na cabeça, pois foi encontrado com traumatismo craniano no local da ocorrência.

Ainda de acordo com o relatório, inicialmente a equipe foi acionada para atender uma possível síncope, mas, ao chegar ao local, constatou-se que se tratava de um acidente grave.

Segundo relatos de familiares, o homem havia se reunido com parentes por volta das 17h, fez uma refeição e retornou ao trabalho de corte de árvores em uma área próxima à sua residência.

Encontro do corpo

Preocupados com a demora do retorno, os familiares foram até o local onde o homem estava trabalhando e o encontraram caído de bruços, já sem sinais vitais.

O cenário indicava que a vítima tentava cortar um tronco escorado em um eucalipto, quando o tronco desabou sobre ela, causando um grave traumatismo craniano que resultou em morte instantânea.

Os bombeiros isolaram a área para a realização da perícia pela Polícia Científica. A Polícia Militar também esteve presente para auxiliar na ocorrência.

O corpo da vítima foi deixado sob os cuidados do órgão competente para a realização dos procedimentos legais.

