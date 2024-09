Setembro avança diante da promessa de retorno do frio em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim, com temperaturas noturnas que podem voltar a ficar abaixo de 10°C ainda nesta semana.

De acordo com o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, a previsão indica a chegada de uma frente fria à região na noite de quarta-feira, 4, que deve trazer chuvas esparsas e de baixos volumes.

Na retaguarda desse sistema, Coutinho sinaliza uma queda mais notável nas temperaturas para a madrugada de sexta-feira, 6, em uma oscilação mais provável de mínimas entre 8°C a 11°C em Brusque e cidades vizinhas.

Frio diurno

Além do frio noturno à vista, a sensação térmica durante o dia na segunda metade da semana também tende a permanecer baixa .

Isso porque os índices máximos não devem ultrapassar os 18°C a 20°C, especialmente na quinta-feira, 5, exigindo assim, o uso constante de casacos, explica Coutinho.

Enquanto a quinta-feira será marcada por um padrão de frio úmido, a sexta-feira trará um clima de inverno seco, com a volta do sol, antecipa o profissional da Climaterra.

Previsão para a terça-feira

Coutinho também analisou as condições climáticas para esta terça-feira e quarta-feira.

Segundo ele, ambos os dias devem manter o tempo seco, favorecendo atividades externas, tanto profissionais quanto de lazer, uma vez que, não há previsão de chuva.

Para esta terça-feira, as temperaturas máximas da tarde devem variar de 22°C a 25°C.

Já na quarta-feira, é esperado um leve aquecimento, sob expectativa de máximas podendo ultrapassar os 25°C e alcançar até 28°C, conforme indicado na nota emitida por Coutinho.

Sem frio forte na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta terça-feira.

As informações foram fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Não houve registro de chuvas, como aponta a apuração feita entre o período de meia-noite até as primeiras horas da manhã, ressaltado em azul; acompanhe.

Fotos dos leitores

Para finalizar esta reportagem, convidamos você a apreciar as paisagens estonteantes, então, compartilhadas por nossos leitores.

Cada fotografia reflete o amanhecer desta terça-feira, desvendando a beleza única de cada lugar, conforme descrito em suas legendas correspondentes.

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 8

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

