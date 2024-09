Motociclista é projetado contra carro após acidente no Primeiro de Maio, em Brusque

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde da segunda-feira, 2, na avenida Primeiro de Maio, em Brusque. O acidente ocorreu por volta das 17h10, no bairro Primeiro de Maio.

Ao chegar no local, a equipe do Corpo de Bombeiros encontrou o motociclista, de 30 anos, deitado na via. Ele estava consciente e orientado, com sinais vitais estáveis.

Após a avaliação inicial, suspeitou-se de uma fratura na perna, além de dor relatada no pé. A vítima relatou que foi projetada sobre o veículo durante o acidente.

Ele recebeu os primeiros socorros no local, foi devidamente imobilizado e encaminhado ao Hospital Azambuja.

Os veículos envolvidos no acidente eram um Ford Focus branco e uma motocicleta Honda CG azul.

